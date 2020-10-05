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Néstor Humberto Martínez
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Llegada de la CPI a Colombia refleja riesgo de impunidad en la JEP, dice exfiscal general
Néstor Humberto Martínez cuestiona los limitados avances de la Jurisdicción Especial para la Paz y recordó que entregó 17 informes sobre el conflicto armado y no hay avances.
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Caso 'Macaco': Petro radica denuncia contra Néstor Humberto Martínez y pide ser considerado víctima
La petición del presidente Gustavo Petro es que alias 'Macaco' sea escuchado y se lleven a cabo las correspondientes investigaciones sobre las revelaciones que ha dado el exjefe paramilitar.
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Néstor Humberto Martínez pide a Petro rectificar afirmaciones en su contra sobre caso Odebrecht
Néstor Humberto Martínez cuestiona las intenciones detrás de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y solicitó una rectificación pública.
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Por sobornos en caso Odebrecht, Petro pide que partidos políticos devuelvan donaciones de Grupo Aval
Además, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió que investigue qué directores de partidos tuvieron relación con la ampliación del contrato Ruta del Sol II.
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Presidente Petro anunció que presentará una reforma a la justicia ante el Congreso
Según el presidente de la República, Gustavo Petro, son dos razones las que tiene para presentar una reforma a la justicia.
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"Es una mentira de Néstor Humberto Martínez": Iván Cepeda por columna contra comisionado de Paz
El exfiscal señaló que la reunión realizada en Quito en 2016, entre guerrilleros del ELN e integrantes del Clan del Golfo, fue organizada por el Comisionado Danilo Rueda, a instancias del Senador Iván Cepeda, quien actualmente es negociador de paz del Gobierno Petro con el ELN.
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Exfiscal Martínez pide a Danilo Rueda explicar por qué Clan del Golfo lo señala "activista del ELN"
El exfiscal Néstor Humberto Martínez revela dos documentos que estaría en manos de las autoridades, y que según él fueron redactados por representantes del Clan del Golfo en donde presuntamente mencionan al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.
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Siguen diferencias entre Transmetano y Promigas por contrato que EPM le entregó a Canacol Energy
Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio.
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La polémica propuesta sobre los bienes de las Farc que entregó Álvaro Leyva a la Fiscalía en 2016
Este es el documento por el que el exfiscal Néstor Humberto Martínez dice que Álvaro Leyva proponía que solo el 30% de los bienes de las Farc se destinara para reparar a las víctimas.
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“Tirofijo designó a Leyva como vocero de las Farc y no como mero facilitador”: exfiscal Martínez
El exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su más reciente columna de opinión, lanzó fuertes críticas en contra del canciller Álvaro Leyva, a quien señaló de tener descuidada las relaciones internacionales por enfocarse en su ‘Cancillería para la paz’.