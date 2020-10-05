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Blu Radio  / Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez

  • Corte Penal Internacional.jpg
    Corte Penal Internacional.
    Foto: UNIR.
    Nación

    Llegada de la CPI a Colombia refleja riesgo de impunidad en la JEP, dice exfiscal general

    Néstor Humberto Martínez cuestiona los limitados avances de la Jurisdicción Especial para la Paz y recordó que entregó 17 informes sobre el conflicto armado y no hay avances.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Nación

    Caso 'Macaco': Petro radica denuncia contra Néstor Humberto Martínez y pide ser considerado víctima

    La petición del presidente Gustavo Petro es que alias 'Macaco' sea escuchado y se lleven a cabo las correspondientes investigaciones sobre las revelaciones que ha dado el exjefe paramilitar.

  • Néstor Humberto Martínez // Foto: Fiscalía General de la Nación
    Néstor Humberto Martínez. Foto: Fiscalía General de la Nación
    Judicial

    Néstor Humberto Martínez pide a Petro rectificar afirmaciones en su contra sobre caso Odebrecht

    Néstor Humberto Martínez cuestiona las intenciones detrás de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y solicitó una rectificación pública.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Nación

    Por sobornos en caso Odebrecht, Petro pide que partidos políticos devuelvan donaciones de Grupo Aval

    Además, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió que investigue qué directores de partidos tuvieron relación con la ampliación del contrato Ruta del Sol II.

  • Gustavo Petro (1).jpg
    Gustavo Petro
    Foto: Presidencia - Andrea Puentes
    Nación

    Presidente Petro anunció que presentará una reforma a la justicia ante el Congreso

    Según el presidente de la República, Gustavo Petro, son dos razones las que tiene para presentar una reforma a la justicia.

  • Iván Cepeda
    Iván Cepeda
    Foto: Twitter @Ivancepedacast.
    Nación

    "Es una mentira de Néstor Humberto Martínez": Iván Cepeda por columna contra comisionado de Paz

    El exfiscal señaló que la reunión realizada en Quito en 2016, entre guerrilleros del ELN e integrantes del Clan del Golfo, fue organizada por el Comisionado Danilo Rueda, a instancias del Senador Iván Cepeda, quien actualmente es negociador de paz del Gobierno Petro con el ELN.

  • Néstor Humberto Martínez // Foto: Fiscalía General de la Nación
    Néstor Humberto Martínez. Foto: Fiscalía General de la Nación
    Paz

    Exfiscal Martínez pide a Danilo Rueda explicar por qué Clan del Golfo lo señala "activista del ELN"

    El exfiscal Néstor Humberto Martínez revela dos documentos que estaría en manos de las autoridades, y que según él fueron redactados por representantes del Clan del Golfo en donde presuntamente mencionan al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.

  • 290631_Blu Radio/ Gas natural Foto: BLU Radio
    Blu Radio/ Gas natural
    Foto: BLU Radio
    Antioquia

    Siguen diferencias entre Transmetano y Promigas por contrato que EPM le entregó a Canacol Energy

    Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio.

  • Álvaro Leyva
    Álvaro Leyva
    Foto: AFP
    Nación

    La polémica propuesta sobre los bienes de las Farc que entregó Álvaro Leyva a la Fiscalía en 2016

    Este es el documento por el que el exfiscal Néstor Humberto Martínez dice que Álvaro Leyva proponía que solo el 30% de los bienes de las Farc se destinara para reparar a las víctimas.

  • 344818_BLU Radio // Néstor Humberto Martínez // Foto: AFP
    BLU Radio // Néstor Humberto Martínez // Foto: AFP
    Nación

    “Tirofijo designó a Leyva como vocero de las Farc y no como mero facilitador”: exfiscal Martínez

    El exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su más reciente columna de opinión, lanzó fuertes críticas en contra del canciller Álvaro Leyva, a quien señaló de tener descuidada las relaciones internacionales por enfocarse en su ‘Cancillería para la paz’.

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