La polémica propuesta sobre los bienes de las Farc que entregó Álvaro Leyva a la Fiscalía en 2016

El exfiscal Néstor Humberto Martínez, el pasado fin de semana encendió una polémica por cuenta de una columna en El Tiempo, en la que revela una propuesta que, según dijo, le hizo el canciller Álvaro Leyva en 2016.

Dice Néstor Humberto Martínez en su columna que Leyva propuso una amnistía de por lo menos el 70% de la fortuna que tenían las Farc en ese momento, tal como lo confirma un documento conocido por Blu Radio. Es un documento que, según Martínez, el entonces exministro les entregó no solamente a él, que era fiscal general de la Nación, sino también al entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, muy pocos días antes del plebiscito por la paz.

Es un documento, que tiene nueve puntos y que se titula "Notas para la regularización y aplicación de recursos monetarios y no monetarios que conforman la economía de guerra de los insurgentes". En este hay varios puntos que el fiscal Martínez en ese momento consideró polémicos.

Dice, por ejemplo, que los recursos monetarios de las FARC disponibles en el país serán declarados por este grupo insurgente ante el Estado colombiano, que los regularizará para darles uso legal y serían depositados en un fondo fiduciario autónomo e intangible.

Publicidad

Para el efecto, el presidente de la República emitirá la norma de regularización correspondiente, y el de amnistía si fuera el caso. Aquí hay otro punto que considera polémico el exfiscal Martínez, y es que se plantea que el fondo fiduciario que se creará con esos recursos sería administrado por un consejo fiduciario compuesto por cinco representantes, la mayoría de ellos exintegrantes de las FARC.

El documento habla del 30% de esos recursos y por eso el exfiscal Martínez dice que Leyva proponía que solo el 30% de los bienes de las Farc se destinara para reparar a las víctimas.

“Los recursos del fondo fiduciario serían empleados para la reparación monetaria de las víctimas del conflicto armado y, para el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla. 30% de los recursos serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas sin perjuicio de otros actos”, dice el documento.

Publicidad

Sobre esto, el canciller Leyva dijo que no recuerda quién le hizo llegar esta propuesta, que no es una propuesta que él haya redactado y que se la hicieron llegar. Además, manifestó que no hay delito en la propuesta

De hecho, el exfiscal Martínez le envió este lunes una carta a Carlos Ruiz Macías, que es el jefe de la ONU en Colombia, diciéndole que en caso de que la ONU llegara a considerar la posibilidad de crear una comisión internacional para investigar lo que pasó en torno al proceso, como lo propuso el canciller Leiva la semana pasada en Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, que por favor investigue lo que significa y lo que habría detrás de ese documento que hizo llegar el excanciller Álvaro Leiva.

Este es el documento conocido por Blu Radio: