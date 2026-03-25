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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Reparación con menos activos: balance final de bienes de exFarc

Reparación con menos activos: balance final de bienes de exFarc

El Gobierno presentó el balance final de la entrega de bienes de los excombatientes de las Farc, con más de 45.000 millones de pesos monetizados, aunque con una diferencia frente al inventario inicial.

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