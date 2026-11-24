El presidente Abelardo de la Espriella señaló este martes a alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias de las FARC, como el responsable del atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. Desde la capital del Meta, el mandatario aseguró que irá tras él y prometió que pagará por el ataque.

“El señor, el bandido Antonio Medina de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando”, afirmó De la Espriella ante los medios de comunicación.

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El jefe de Estado atribuyó la escalada violenta a la presión de la fuerza pública sobre los grupos armados y recurrió a una comparación que rápidamente generó reacciones: “¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas y se riegan, es lo que están haciendo”.

“No vamos a negociar con el terrorismo”

El presidente reiteró que su Gobierno no abrirá diálogos con los responsables. “Lo que no vamos es a retroceder ni a negociar con el terrorismo”, dijo, y agregó que no se detendrá “hasta que los derrotemos completamente y le traigamos paz al pueblo colombiano, pero no la paz que se negocia con los delincuentes”.



En su intervención también cargó contra la administración anterior: “No nos podemos acostumbrar a lo que quería el gobierno pasado, que era conectar con la criminalidad”.

De la Espriella pidió confianza a los ciudadanos y sostuvo que las acciones armadas no frenarán la ofensiva oficial: “Estamos enfrentándolos y por eso están desatados, pero no van a poder contener la fuerza del Estado”.

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Recursos para la reconstrucción de Villavicencio

El mandatario anunció que ya están garantizados los recursos para reconstruir la zona afectada. “Esta ciudad que tanto quiero y este departamento no están solos. Ya tenemos los recursos para toda esta reconstrucción que tiene que empezar cuanto antes”, afirmó, y añadió que su Gobierno enfrentará “con determinación al narcoterrorismo”.

¿Quién es alias Antonio Medina?

Su nombre real es Ómar Pardo Galeano, y aparece en las primeras pesquisas de los organismos de inteligencia como presunto responsable del atentado. Los primeros análisis de seguridad lo identifican como cabecilla de los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas, estructura que comanda alias Iván Mordisco. Según las investigaciones preliminares, habría sido firmante del acuerdo de paz con las FARC y después fue expulsado. Quién es alias 'Antonio Medina', el delincuente que estaría detrás del atentado en Villavicencio

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No es la primera vez que las autoridades lo vinculan con un carro bomba. En enero de 2022, las Fuerzas Militares y la Policía lo señalaron como autor material del atentado en Saravena, Arauca, que dejó un muerto y cinco heridos; también se le atribuyen secuestros en Boyacá, Arauca y Casanare.

Las autoridades investigan además si el ataque fue una retaliación por el bombardeo en Mapiripán. También circula la foto de un artefacto explosivo con un mensaje dirigido al presidente, que correspondería a los explosivos usados en el ataque.

Así fue el atentado en la Gobernación del Meta

La explosión ocurrió hacia las 9:30 de la noche del lunes 23 de noviembre en el centro de Villavicencio. El ataque dejó 23 personas heridas, entre ellas una niña de 9 años, y prácticamente destruyó la sede de la Gobernación. También afectó la catedral y decenas de locales comerciales y viviendas, con daños de hasta 500 metros a la redonda.

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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, advirtió que no habrá diálogo ni concesiones y anunció refuerzo militar en todo el departamento. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, ha estado al frente de la atención a los afectados.

El atentado se suma a otros hechos violentos de los últimos días. El 15 de noviembre, las disidencias atacaron el peaje Pipiral, en la vía Bogotá–Villavicencio, sin dejar víctimas. En la madrugada del lunes 23, un ataque con drones contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejó al menos tres civiles heridos.