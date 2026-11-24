María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, salió en defensa de Paloma Valencia tras la polémica por los chats que advertían de un posible atentado contra miembros del Centro Democrático. En diálogo con Mañanas Blu, aseguró que la exsenadora no tiene responsabilidad alguna en el magnicidio y señaló a la Fiscalía como la entidad que filtró esos mensajes.

Tarazona explicó que nunca reveló que los chats llegaron a su celular a través de Valencia porque, en su criterio, en toda investigación judicial se debe resguardar la identidad de quienes entregan información.

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“Nadie va a colaborar en un proceso judicial si su nombre es expuesto. Entonces me parece muy preocupante que se hayan revelado los chats y no se haya tenido la precaución de tapar los nombres”, afirmó.

Paloma Valencia no tiene responsabilidad en el crimen de Miguel Uribe, según Tarazona

Consultada sobre si le atribuye alguna culpa a la excandidata, Tarazona fue tajante: “Ninguna, en lo absoluto. Uno no puede culpar a los buenos de lo que hacen los malos”.



Según su relato, Valencia le entregó la información y le explicó que la había recibido en abril, en medio de una gran cantidad de mensajes, por lo que en ese momento no le dio relevancia. Tarazona recordó además que en Colombia no se registraba un magnicidio desde hacía décadas.

“Lejos, pero lejos de ser una mala actuación o una actuación dolosa por parte de Paloma, en el que ella hubiera pensado siquiera que algo le hubiera podido pasar a Miguel. Entonces me parece amarillista, me parece desleal, me parece además que esto va en contra del proceso”, sostuvo.

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La viuda consideró que la controversia termina por dividir a quienes, a su juicio, deberían respaldar la búsqueda de justicia: “Ataquemos a Paloma y el señor Petro con todos sus aliados aplaudiendo, viendo como nosotros nos peleamos entre nosotros”.

Cabe recordar que Tarazona anunció su respaldo a Valencia en la carrera presidencial y que, semanas atrás, ya había revelado el contenido de un chat previo al crimen, cuya información, según explicó, se remontaría a abril de 2025 y advertía sobre un supuesto plan para atentar contra Miguel Uribe o Paloma Valencia.

Paloma Valencia Foto: X Paloma Valencia

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Filtración de los chats: Tarazona apunta a la Fiscalía

Para Tarazona, el verdadero debate es quién filtró los mensajes. Detalló que Valencia se los envió directamente a su celular y que ella los entregó a la Fiscalía.

“Es la fiscalía quien los filtró, no los filtró Paloma, no los filtré yo. Entonces me parece gravísimo que dentro de la fiscalía se esté filtrando información relevante e importante para el proceso de investigación de Miguel”, aseguró, y anunció que pedirá garantías internacionales para esclarecer lo ocurrido.

Su principal preocupación es la seguridad del informante, quien, de acuerdo con su versión, ha aportado nombres y pistas relevantes para la investigación. “Hay que sacar este señor del Caquetá y proteger su vida, porque pues está en este momento en el ojo del huracán”, alertó.

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Críticas a la fiscal Luz Adriana Camargo

Tarazona reconoció el trabajo del Grupo de Tareas Especiales creado para el caso, pero cuestionó el compromiso de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Relató que en una reunión en su despacho la funcionaria le manifestó tener demasiadas obligaciones.

Aclaró que no cree que exista una orden para frenar el caso, aunque sí percibe “conductas tendientes a hacer lento el proceso, a entorpecer el proceso”. Como opinión personal, añadió que la fiscal llegó al cargo con el respaldo del entonces presidente Gustavo Petro y que, desde la captura de la estructura criminal en Bogotá, no ha habido mayores avances en un año y cuatro meses.

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Uno de sus reclamos centrales es la situación de Augusto Rodríguez, quien dirigía la Unidad Nacional de Protección (UNP). En enero, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos en su contra, pero luego se conoció que la fiscal retiraría esa solicitud por falta de competencia. Tarazona afirmó que la fiscal general se comprometió a retomar la imputación y que eso no ha ocurrido seis meses después.

“Ni nuevo fiscal ni nueva imputación ni se ha adelantado un proceso. Entonces son indicios, y en mi opinión personal falta voluntad, determinación”, dijo. Según información conocida recientemente, sobre esa línea del caso continúa pendiente la decisión de una eventual imputación contra Rodríguez.

Armando Benedetti y la advertencia previa al atentado

Tarazona también se refirió a Armando Benedetti, entonces ministro del Interior. “La información que yo tengo es que previo al 7 de junio, Armando Benedetti alertó sobre un posible atentado frente a la vida de Paloma, frente a Miguel, o un miembro del Centro Democrático”, afirmó.

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En su opinión, el exministro debió llevar esa información a las autoridades: “El que tenía la obligación de denunciar y el que tenía la obligación de llevar esa información era Armando Benedetti, porque de lo contrario es un chisme de pasillo”.

La hipótesis de un “crimen de Estado”

Tarazona reiteró que, en su opinión personal y como víctima, la orden del magnicidio salió del Gobierno de Gustavo Petro, una afirmación que no ha sido establecida por la justicia. Indicó que tanto el exmandatario como la exsenadora Sandra Ramírez ya la denunciaron, y celebró que acudan a instancias judiciales.

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Para sustentar su postura, mencionó que alias Kendry y el Zarco Aldinever, señalados por alias El Viejo como quienes lo contrataron, tenían carné de gestores de paz. “Yo no las estoy dando por hecho, yo estoy luchando para que se den las pruebas, para que la fiscalía actúe”, precisó.

Tras sus declaraciones previas, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’, decisión que se conoció después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitara al alto tribunal información oficial para establecer si Sandra Ramírez aparece relacionada con la investigación. Tarazona ya había revelado un mensaje que señala a Marcos Calarcá.

“Yo este tema lo tengo como una causa de vida. Llegar a la justicia y llegar a la verdad”, concluyó la viuda de Miguel Uribe Turbay, quien insistió en que el foco debe estar en establecer quién dio la orden del crimen.