Por falta de competencia, fiscal que anunció imputación contra director de la UNP retirará solicitud

La medida se conoce luego de que una fiscal seccional de Bogotá radicara la diligencia contra Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión en magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

