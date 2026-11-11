Magnicidio Miguel Uribe: Corte abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’, en el marco de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La decisión fue adoptada por la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, luego de recibir una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación relacionada con este caso, según confirmó la Corte.

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La apertura de esta indagación se conoce después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitara al alto tribunal información oficial para establecer si Sandra Ramírez aparece relacionada con la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

A través de un auto del 3 de noviembre, la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, le pidió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema precisar si la exsenadora está comprendida en la actuación que llegó a ese tribunal por la compulsa de copias de la Fiscalía.



Murió Miguel Uribe Turbay tras atentado en Bogotá Foto: Blu Radio

La Jurisdicción también solicitó conocer si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos de información que relacionen a Ramírez con el crimen. En caso de que existan, pidió conocer el estado de las diligencias y recibir las piezas procesales correspondientes, respetando la reserva legal, en el marco del seguimiento de condicionalidad de la excongresista.

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En medio de este escenario, Sandra Ramírez deberá asistir este jueves, 12 de noviembre, a una nueva audiencia de versión libre ante la JEP, a partir de las 2:00 de la tarde y de manera virtual.

La diligencia corresponde a la continuación de su comparecencia dentro del Caso 07, relacionado con el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado. La primera sesión se realizó el pasado 4 de noviembre y en ella se abordaron señalamientos sobre las responsabilidades que habría tenido durante su permanencia en las antiguas Farc.