¿Qué pasó con Baby Demoni? La necropsia y hallazgos que cuestionan hipótesis sobre su muerte

Ha pasado más de un año desde que hallaron sin vida en su apartamento a María Alejandra Parada, conocida en redes como Baby Demoni. Algunos han culpado al novio de la influencer como el principal culpable de su muerte, por eso, en un video salió a hablar y se defendió por estas acusaciones asegurando que “tuvieron una fuerte discusión”.

Este hombre se fue de Colombia hace un tiempo e inicialmente se manejó la hipótesis de un suicidio en este crimen. Sin embargo, los resultados de Medicina Legal que establecieron que la causa del fallecimiento fue una asfixia por compresión externa del cuello, algo que ha encendido la necesidad de que se conozca qué sucedió con ella esa noche del 15 de octubre de 2025.

Publicidad

Su padre, Manuel Parada, y Alexis Parra, uno de sus mejores amigos, hablaron en Relatos al Límite de Blu Radio sobre el caso y expusieron las inconsistencias que, según aseguran, han encontrado desde el momento de su muerte. Ambos cuestionaron la versión inicial de un supuesto suicidio, las circunstancias en las que fue encontrada y las demoras para conocer los resultados de la necropsia.

“Yo fui al apartamento, que de por sí los detectives de Medicina Legal no me dejaron ingresar, ni a mí ni a la madrastra de Miguel López, solo nos dejaron estar ahí en la entrada. Pues me causó mucha curiosidad fue el televisor que estaba roto, estaba roto. Vi la pared, el espejo tenía manchas de jugo como si hubiesen tirado un vaso con, con un ejemplo, con jugo de mora. Sí, también me causó mucha curiosidad todo lo que estaba en el piso. Pero en sí el piso no estaba con sangre como se ve en las fotos que tomaron antes de que pasara todo esto. También me causó mucha curiosidad que el día que yo fui al hospital y vi a mi hija, ella tenía un chichón en la frente, no tenía su uña, la mano, ella tenía las uñas naturales, no tenía pues uñas acrílicas ni nada”, relató el padre.



Pareja de Baby Demoni rompe el silencio y revela audios de discusión minutos antes de su muerte Foto: redes sociales

Las lesiones y los elementos que despertaron sospechas en su padre

Según su relato, cuando acudió al apartamento donde ocurrieron los hechos, no le permitieron ingresar completamente, pero alcanzó a observar algunas condiciones del lugar que le llamaron la atención. Entre ellas mencionó un televisor roto, manchas en un espejo y diferencias entre el estado del piso que encontró y las fotografías que, según indicó, habían sido tomadas anteriormente.

Alexis Parra, amigo cercano de María Alejandra, también se refirió a las circunstancias que rodearon sus últimos días. Según explicó, ella atravesaba un momento de entusiasmo personal y estaba concentrada en sus proyectos, su recuperación después de una cirugía estética y sus planes de futuro.

Publicidad

El amigo de ella ha dicho que las personas relacionadas al caso han desaparecido de la nada y sin razón, hasta ahora, sin entregar testimonios solidos sobre lo sucedido y generando dudas. Además, confesó haber sido víctima de varias amenazas por seguir insistiendo en el tema.

“me siento muy decepcionado de la justicia de mi país. Me siento muy decepcionado. ¿Por qué? Porque el feminicidio aquí se está volviendo costumbre, ya es el día a día, y la justicia no hace nada con estos tipos. Y aparte de eso, yo he tratado Yo he tratado de salir del país y a mí me ponen miles de problemas”, puntualizó.

Publicidad

La muerte de Baby Demoni sigue siendo una historia marcada por el dolor de sus familiares, los interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento y la espera de respuestas oficiales. Mientras la Fiscalía continúa con la investigación por el posible delito de homicidio, su entorno insiste en que se esclarezcan los hallazgos de Medicina Legal y se determinen las circunstancias de lo ocurrido.