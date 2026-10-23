“Mi hija no tenía ningún surco de sabana, Lo único que vi fue marcas de 2 dedos” papá de Baby Demoni

Manuel Ariza, padre de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, aseguró que existen indicios de que su hija intentó defenderse antes de morir y pidió a la Fiscalía avanzar en la investigación por su fallecimiento, ocurrido en octubre de 2025. La declaración se conoce luego de que Medicina Legal estableciera que la causa de la muerte fue una asfixia por compresión externa del cuello y la clasificara como una muerte violenta.

“Hay muchos indicios de que mi hija se defendió cuando la estaban asfixiando”, afirmó el padre de la joven en entrevista con Blu Radio, al referirse a los hallazgos consignados en el informe forense, entre ellos hematomas en la cabeza y lesiones en las uñas. La familia rechaza la hipótesis de un suicidio y sostiene que las circunstancias de la muerte deben esclarecerse.

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El padre aseguró que, desde el comienzo de la investigación, ha cuestionado que su hija pudiera haberse causado las lesiones por cuenta propia. También manifestó inconformidad porque su entonces pareja, Miguel López, hombre que estaba con ella antes y después de los hechos, no fue detenido y, según sus declaraciones, habría salido del país.

“Desde un comienzo de todo este proceso, nunca hemos perdido la convicción de que mi hija no pudo autolesionarse, ya que hay muchos factores que no coinciden con las versiones que el presunto responsable da”, afirmó. Además, señaló que la familia está a la espera de los resultados de una autopsia psicológica y aseguró que el hombre señalado no asistió a ese procedimiento.



Sobre las lesiones registradas en la necropsia, el padre controvirtió las declaraciones de la defensa del presunto responsable acerca de que su hija tenía uñas acrílicas. Según explicó, la joven tenía las uñas naturales después de someterse a una cirugía estética. También se refirió a los hematomas encontrados en la parte posterior del cráneo y en la frente.

“Mi niña tenía las uñas naturales, ya que, cuando ella se hizo la cirugía estética, a ella no le dejaron ingresar al quirófano con uñas que no fueran las naturales. Aparte de eso, mi hija aparece con unos hematomas en la parte de atrás del cráneo y un hematoma en la frente. Entonces, hay muchos indicios de que mi hija se tuvo que haber estado defendiendo cuando la estaban asfixiando”, sostuvo.

Pareja de Baby Demoni rompe el silencio y revela audios de discusión minutos antes de su muerte Foto: redes sociales

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El padre también cuestionó la explicación que, según indicó, habría dado la defensa sobre los golpes en la cabeza. De acuerdo con esa versión, las lesiones se habrían producido cuando el hombre encontró a la joven suspendida y su cuerpo cayó hacia atrás. Sin embargo, el familiar insistió en que la cantidad de hematomas requiere una explicación dentro de la investigación.

Asimismo, relató que, cuando llegó al hospital, revisó el cuello de su hija y observó dos marcas horizontales que, a su juicio, no correspondían a la marca de una sábana. “Mi hija no tenía ningún surco ni de sabana, ni de correa, ni de cordón, ni de nada, porque mi hija era blanquita de cuello. Lo único que vi fue las 2 marcas de 2 dedos al lado y lado de la quijada, del cuello, prácticamente. aparte de eso, mi hija en esos días se había hecho eso de la queratina en el pelo, y mi hija tenía, era un nudo de pelo, me dice mi hija Valentina, como si la hubieran cogido del cabello y la hubieran golpeado”.⁠⁠‍⁠

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También mencionó dudas sobre el corte de la sábana encontrada en el lugar de los hechos y señaló que uno de los investigadores le habría planteado interrogantes sobre esa evidencia.” De por sí uno de los investigadores, me decía que a ellos se les hacía imposible que ella se hubiera autolesionado, simplemente por el corte que tiene esa sábana, porque ellos me decían, a mayor peso, mayor inclinación del corte,pero esa sábana tiene el corte derecho”.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación informó que, tras conocer los resultados de Medicina Legal sobre la causa y el tipo de muerte, dispuso nuevas órdenes de policía judicial. El caso está a cargo de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y se adelanta una indagación por el delito de homicidio.