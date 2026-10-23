Inpec confirma extradición de alias 'Mocho Olmedo' y otros delincuentes requeridos por EE. UU.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en las últimas horas se concretó la extradición de varios privados de la libertad a los Estados Unidos, entre ellos Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias 'Mocho Olmedo', identificado como uno de los principales cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc con accionar armado en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.

Henao Gutiérrez, quien permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, integró un grupo de cerca de diez personas requeridas por la justicia estadounidense que salieron del país tras completarse el trámite legal que incluyó la solicitud formal de ese país, el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y el aval del Gobierno presidido por Abelardo De La Espriella.

Audiencia de imputación de alias 'Mocho Olmedo'. Foto cortesía.

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Recordemos que recientemente, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito por los hallazgos de un Grupo de Tareas Especiales del ente acusador —integrado por las direcciones especializadas contra Organizaciones Criminales y Violaciones a los Derechos Humanos— que ubica a alias 'Mocho Olmedo' como uno de los articuladores clave de las confrontaciones armadas contra el ELN iniciadas el 16 de enero de 2025 en el Catatumbo.

Dentro del expediente, el organismo judicial lo relaciona de manera directa con el homicidio de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal en el municipio de Tibú.



Según la investigación, el 17 de enero de 2025 integrantes armados del frente 33 ingresaron a la vivienda del líder, lo trasladaron contra su voluntad hacia una zona despoblada contigua a una mina de carbón y le causaron la muerte.

Asimismo, la Fiscalía le atribuye responsabilidad en 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025 en los municipios de Tibú y El Tarra, lapsos en los que las intimidaciones por la estructura armada obligaron a 84 ciudadanos a abandonar sus predios. Finalmente, los cargos presentados ante los jueces de la República engloban su presunta implicación en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para abastecer las distintas facciones armadas que ejercen presencia en esa zona.