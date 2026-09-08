Alias 'Mocho Olmedo' fue imputado por homicidio de líder comunitario, desplazamiento y reclutamiento

La Fiscalía General de la Nación imputó a Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.

Henao Gutiérrez permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, desde donde participó de manera virtual en la audiencia de imputación. Actualmente se encuentra a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su extradición a Estados Unidos tras la firma del presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, alias ‘Mocho Olmedo’ sería uno de los principales articuladores de la confrontación armada con el ELN, que comenzó el 16 de enero de 2025 en diferentes sectores del Catatumbo, en Norte de Santander.

Alias ‘Mocho Olmedo’ Foto: Redes Sociales

Dentro de los hechos que le fueron atribuidos está el homicidio de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú.



Según la investigación, el 17 de enero de 2025 varios hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima y la trasladaron contra su voluntad hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón. Allí, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, le causaron la muerte.

Además, al procesado se le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025. La Fiscalía sostiene que, durante ese periodo, integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes de diferentes sectores de Tibú y El Tarra y los habrían obligado a abandonar sus viviendas.

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La investigación también relaciona a Henao Gutiérrez con el presunto reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para diferentes estructuras armadas que delinquen en esa región del país.

El procesado, quien atendió la diligencia desde uno de los pabellones de La Picota, no aceptó los cargos.