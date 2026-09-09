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Blu Radio  / Judicial  / Inició en EEUU el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega por el Palacio de Justicia

Inició en EEUU el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega por el Palacio de Justicia

La primera audiencia tuvo lugar este martes con la presentación del caso por parte de la acusación, compuesta por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y el bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según un comunicado de la organización.

Toma Palacio de Justicia en Bogotá
Soldados del Ejército protegen a un grupo de magistrados que salen del Palacio de Justicia en Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del Movimiento M19.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Un tribunal federal de Miami dio inició este martes al juicio civil contra el teniente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas en los sucesos del Palacio de Justicia de Bogotá, que en 1985 fue tomado por la guerrilla M-19 y recuperado por el Ejército.

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La primera audiencia tuvo lugar este martes con la presentación del caso por parte de la acusación, compuesta por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y el bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según un comunicado de la organización.

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Plazas Vega está acusado de ejecución extrajudicial y tortura contra el magistrado Urán Rojas a raíz de la toma del Palacio de Justicia de Colombia por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1985 y la consiguiente operación militar para recuperarlo, en la que participó el teniente coronel.

Las demandantes son las dos hijas del juez, que alegan que durante la toma del Palacio de Justicia "el Ejército colombiano ejecutó un plan encubierto para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas clasificadas como especiales por sospecha de estar afiliadas a un grupo guerrillero".

El CJA presentó la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, un estatuto federal que permite demandas civiles en tribunales de EE.UU. por denuncias de tortura y ejecución extrajudicial cometidas bajo apariencia de ley.

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Según la demanda, Urán fue una de las víctimas de un sistema ilegal diseñado para identificar, interrogar, desaparecer por la fuerza, torturar y, a menudo, matar extrajudicialmente a cualquier presunto guerrillero o simpatizante de la guerrilla entre los rehenes.

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Ese sistema, documentado en las bitácoras militares y policiales y en las comunicaciones internas de radio, incluía segregar a personas denominadas "especiales", quienes luego eran interrogadas de forma violenta antes de ser llevadas a una instalación militar, incluida una encabezada por Plazas Vega, según la demanda.

El inicio del juicio pone fin a una espera de más de dos años desde que el tribunal de Miami aceptara la demanda contra Plazas Vega.

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