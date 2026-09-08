Diosdado Cabello y el Tren de Aragua habrían cooperado para asesinar a exteniente venezolano

Luego de meses de investigación, la justicia de Chile acusó formalmente a Diosdado Cabello de, presuntamente, cooperar y trabajar de la mano con el Tren de Aragua para cometer crímenes en distintos países de Latinoamérica y perseguir a desertores del régimen venezolano. Sin embargo, el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago fue el hecho que desencadenó una investigación más amplia sobre los posibles vínculos del Gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales y grupos armados.

Noticias Caracol investigó el caso y reveló cómo, según las pesquisas, el régimen de Nicolás Maduro habría establecido alianzas con guerrillas, organizaciones criminales y otros actores para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores y desertores en distintos puntos del continente. Entre los grupos señalados aparece el ELN, que habría participado en algunas de estas operaciones.

ELN y Tren de Aragua, los señalados por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro

La denominada operación Cacería, revelada por Noticias Caracol, expuso los presuntos nexos entre funcionarios del régimen venezolano y organizaciones criminales. La investigación se remonta al 13 de diciembre de 2023, cuando Ronald Ojeda y otros opositores venezolanos se reunieron en Cúcuta para analizar posibles estrategias para sacar del poder a Nicolás Maduro.

De acuerdo con la investigación, la Dirección de Inteligencia de Venezuela ya habría establecido contacto con el ELN para localizar a los opositores, secuestrarlos en Cúcuta y posteriormente entregarlos al otro lado de la frontera.



Ojeda no asistió a aquella reunión y logró evitar el operativo. Tras conocer lo ocurrido, decidió abandonar Colombia y emprender un viaje hacia el sur del continente.

“Ojeda toma un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar a Ecuador, a Perú y luego hasta Chile. Todo el recorrido lo hace por tierra”, relató a Noticias Caracol un testigo que pidió mantener su identidad en reserva.

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Meses después, en Chile, un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías llegó hasta el apartamento de Ojeda para sacarlo del lugar. Según las investigaciones, los responsables pertenecían al Tren de Aragua y habrían sido contratados para ejecutar la operación. La justicia chilena ha señalado a Diosdado Cabello como uno de los presuntos responsables de coordinarla.

ELN. Suministrada.

Las dudas sobre la actuación de la justicia colombiana

Pese a las evidencias conocidas posteriormente, en Colombia no se habría adelantado una investigación sobre estos hechos. Fueron las pesquisas desarrolladas en Chile las que permitieron establecer posibles conexiones entre organizaciones criminales, grupos armados y funcionarios del régimen venezolano.

Durante cerca de dos años, las autoridades chilenas siguieron diferentes pistas para identificar a los responsables del crimen. La investigación terminó involucrando a personas y redes con conexiones en países como Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

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Alias ‘Gocho’ y alias ‘Botija’, señalados como presuntos implicados directos en el asesinato de Ronald Ojeda, fueron capturados por Interpol Colombia. Chile solicitó su extradición al gobierno de Gustavo Petro, pero el proceso no avanzó inicialmente. En agosto pasado, el Gobierno colombiano aprobó finalmente su traslado a Chile.

Botija extraditado. Foto: captura de pantalla video suministrado.

¿Qué puede pasar con Diosdado Cabello?

La investigación también abre interrogantes sobre el futuro judicial de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del Gobierno venezolano.

“Creo que el señor sabe que sus días están contados y que este incidente puede ser usado por Estados Unidos para habilitar su captura y extradición, sea a Chile o a Estados Unidos”, explicó el profesor y experto en seguridad y defensa Jairo Libreros.

La atención también está puesta sobre Delcy Rodríguez, quien ha mantenido a Cabello dentro de la estructura de poder del Gobierno venezolano. Una eventual acusación formal contra el dirigente podría aumentar las tensiones entre Caracas y Washington, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre Cabello y la recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que permita su captura.