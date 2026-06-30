¿Diosdado Cabello impidió el paso de rescatistas estadounidenses en La Guaira?

Un video difundido en redes sociales muestra un tenso intercambio entre Diosdado Cabello e integrantes de una brigada de búsqueda y rescate de Estados Unidos que trabajaba entre los escombros en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto registrado en Venezuela.

El episodio ocurrió en medio de las intensas labores de emergencia que se desarrollan tras los dos sismos.

¿Qué muestra el video del cruce entre Diosdado Cabello y los rescatistas?

En la grabación se observa cómo cabello mantiene una discusión con los rescatistas estadounidenses.



El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron la escena como una obstrucción a las labores de búsqueda.

🚨#SOSVenezuela 🇻🇪



As Venezuelans and American Rescue teams fight to save lives in the aftermath of this devastating earthquake, thug Diosdado Cabello once again demonstrates the cruelty and indifference that define the dictatorship.



The people of Venezuela deserve real… — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 29, 2026

¿Qué brigada de Estados Unidos participa en las labores de rescate en Venezuela?

Las labores de búsqueda cuentan con la participación del Disaster Assistance Response Team (DART) de la USAID, un equipo especializado en atención de desastres que fue desplegado en Venezuela como parte del apoyo internacional tras el terremoto.

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Según la información disponible, la misión estadounidense está integrada por personal especializado, perros de búsqueda y rastreo, además de equipos técnicos destinados a localizar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas.

El despliegue hace parte de un paquete de ayuda de 150 millones de dólares destinado a atender la emergencia provocada por el desastre natural.

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| Segundo video de Diosdado Cabello impidiendo el paso a rescatista de EE.UU en plena operación de rescate en La Guaira. pic.twitter.com/QuTtn0YrLV — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 29, 2026

El incidente se produjo durante una fase considerada crítica por los especialistas en gestión del riesgo, quienes sostienen que las primeras horas posteriores a un terremoto de gran magnitud son determinantes para encontrar personas con vida entre los escombros.