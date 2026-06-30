En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / ¿Diosdado Cabello impidió el paso de rescatistas estadounidenses en La Guaira?

¿Diosdado Cabello impidió el paso de rescatistas estadounidenses en La Guaira?

Diosdado Cabello protagonizó un cruce con rescatistas de EEUU durante un operativo en La Guaira tras el terremoto en Venezuela. El video circula en redes.

Diosdado Cabello
Foto video redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Un video difundido en redes sociales muestra un tenso intercambio entre Diosdado Cabello e integrantes de una brigada de búsqueda y rescate de Estados Unidos que trabajaba entre los escombros en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto registrado en Venezuela.

El episodio ocurrió en medio de las intensas labores de emergencia que se desarrollan tras los dos sismos.

¿Qué muestra el video del cruce entre Diosdado Cabello y los rescatistas?

En la grabación se observa cómo cabello mantiene una discusión con los rescatistas estadounidenses.

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron la escena como una obstrucción a las labores de búsqueda.

¿Qué brigada de Estados Unidos participa en las labores de rescate en Venezuela?

Las labores de búsqueda cuentan con la participación del Disaster Assistance Response Team (DART) de la USAID, un equipo especializado en atención de desastres que fue desplegado en Venezuela como parte del apoyo internacional tras el terremoto.

Publicidad

Según la información disponible, la misión estadounidense está integrada por personal especializado, perros de búsqueda y rastreo, además de equipos técnicos destinados a localizar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas.

El despliegue hace parte de un paquete de ayuda de 150 millones de dólares destinado a atender la emergencia provocada por el desastre natural.

El incidente se produjo durante una fase considerada crítica por los especialistas en gestión del riesgo, quienes sostienen que las primeras horas posteriores a un terremoto de gran magnitud son determinantes para encontrar personas con vida entre los escombros.

Puede leer:

Un operativo de rescate de casi 23 horas aviva la esperanza en Venezuela tras terremoto
Venezuela

Catorce toneladas de alimentos para mascotas serán llevadas de Colombia a Venezuela

Un operativo de rescate de casi 23 horas aviva la esperanza en Venezuela tras terremoto
Mundo

Un rescate contrarreloj renueva la esperanza tras los terremotos en Venezuela

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Diosdado Cabello

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad