Catorce toneladas de alimentos para mascotas serán llevadas de Colombia a Venezuela

Tras tres días de recolección de ayudas para los animales damnificados por los terremotos en Venezuela, la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la campaña "Garras por Venezuela" confirmaron que se recolectaron 14 toneladas de alimentos y elementos como guacales, correas, arena para gatos, ropa, cobijas y colchonetas, que serán llevadas hasta ese país como donación.

Según lo mencionado por los líderes de esta agrupación, se superaron las expectativas. Por ahora, desde el Distrito confirman que se suspende la recolección de alimentos y elementos para mascotas, ya que se está evaluando el medio de transporte. Una vez concluya este proceso, se habilitarán nuevos puntos y horarios.

"Igual que las personas, están viviendo una tragedia. Confiamos en que puedan salir animales y personas con vida de los escombros. Los esfuerzos están centrados en poder recuperar estas vidas y tener todas las ayudas para asistirlos", concluyó Ana María Hinestrosa, subdirectora de Cultura Ciudadana del IDPYBA.

Así las cosas, desde la Fundación Juntos se Puede confirmaron que la aerolínea Aerosucre será la encargada de llevar 18 toneladas de comida y alimentos recolectados en Bogotá hacia Venezuela. Asimismo, a las 12 del mediodía del martes 30 de junio se habilitará nuevamente el Movistar Arena para continuar la recolección, principalmente de ropa y elementos médicos para las personas víctimas.