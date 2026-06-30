Barranquilla recauda 82 toneladas de ayudas para Venezuela: las primeras 35 se enviarán este martes

En el mercado de Barranquillita, en la Plaza de la Paz y en el Malecón del Río están habilitados los centros de acopio para que los habitantes de la capital del Atlántico puedan hacer sus donaciones a favor de los damnificados en Venezuela.

Solo en el punto habilitado en Barranquillita, la Alcaldía reporta el recaudo de 82 toneladas, de las cuales 35 ya están empacadas y listas para ser enviadas la tarde de este martes, junto a una misión humanitaria que viajará a territorio venezolano a entregar las donaciones.

El cargamento incluye mercados con productos no perecederos, colchonetas, botellas de agua, medicinas y una importante cantidad de productos de aseo destinados a las familias damnificadas, lo cual es agradecido desde ya por la misma comunidad venezolana.

"Miles de bendiciones a toda esta gente de Barranquilla que nos está apoyando. Los buenos somos más. El que quiere puede. Barranquilla, Dios te bendiga a ti y a toda esta gente que nos está colaborando a nosotros, los hermanos venezolanos", expresó una venezolana.



El centro de acopio de Barranquillita está habilitado 24 horas todos los días de la semana, mientras que en la galería de la Plaza de la Paz, la recepción es de 8 de la mañana a 8 de la noche.

En estos lugares hay equipos humanos trabajando por turnos para garantizar la recepción, clasificación y organización de cada donación, de manera que las ayudas lleguen de forma oportuna y ordenada a la población afectada.

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“Esta ciudad ha abierto sus puertas en los momentos más difíciles. Hoy lo hacemos una vez más por nuestros hermanos venezolanos. Confiamos en que más ciudadanos se sigan sumando al centro de acopio para fortalecer esta campaña que trasciende lo material y se convierte en un acto de hermandad”, invitó el alcalde, Alejandro Char.