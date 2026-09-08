Congreso pide acelerar medidas contra responsables de violencia en los estadios

El debate sobre la violencia en los estadios de fútbol se adelantó en el Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se planteó la necesidad de fortalecer las medidas para identificar y sancionar a quienes protagonizan actos violentos durante los partidos.

Durante la discusión, la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, se comprometió a avanzar en un diagnóstico sobre la problemática, mientras desde el Congreso se pidió celeridad en la adopción de medidas que permitan mejorar la seguridad de los escenarios deportivos.

El representante a la Cámara Víctor Salcedo señaló que, aunque los clubes han comenzado a implementar sistemas de biometría para la caracterización de los asistentes, esta herramienta debe estar acompañada de sanciones efectivas.

“Los clubes han dicho que ellos han empezado con la implementación de la biometría, pero de nada sirve tener una caracterización si no hay castigos para quienes hacen los actos violentos en los estadios”, afirmó Salcedo.



El congresista aseguró que durante el debate la División Mayor del Fútbol Colombiano estuvo de acuerdo con la necesidad de enfocar las sanciones en los responsables de los hechos violentos y no en los escenarios deportivos.

“Hoy la división mayor del fútbol colombiano estuvo de acuerdo con nosotros, que no hay que castigar el cemento, hay que castigar a los responsables de los actos vandálicos que atentan contra la vida de quienes asisten al estadio”, agregó.

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Salcedo también explicó que en el encuentro participaron dirigentes del fútbol colombiano y representantes de los ministerios del Interior y del Deporte, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo de las comisiones y revisar las normas vigentes.

Desmanes en el Atanasio Girardot. Foto: captura de pantalla video suministrado.

“Hemos tenido un espacio abierto donde dirigentes del fútbol colombiano, donde los ministerios del interior y de deporte han reconocido que hay que trabajar más en las comisiones, en las leyes que se han hecho, y si hay que hacer un ajuste a la legislación, pues en el Congreso también la adelantaremos”, manifestó.

El representante insistió en que el objetivo no es perseguir a las barras de fútbol ni al barrismo social, sino establecer mecanismos que permitan individualizar y sancionar a quienes cometan actos de violencia.

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“Yo creo que es hora de castigar a los responsables de los actos de violencia. Aquí no se está persiguiendo a las barras, aquí no estamos hablando del barrismo social, aquí lo que queremos es garantizar que cada aficionado que llegue al estadio salga en las mismas condiciones”, señaló.

La propuesta busca avanzar en sanciones dirigidas específicamente contra los responsables de hechos violentos, fortalecer los mecanismos de identificación y, si es necesario, promover ajustes a la legislación para garantizar condiciones de seguridad para quienes asisten a los partidos de fútbol.

El representante reveló que el 97 % de las multas impuestas no se cobran, el sistema nacional de validación acumula más de tres años de retraso. Especificó que se generaron 893 obligaciones por multas, pero solamente 26 fueron recaudadas.

También destacó que las personas fallecidas por hechos relacionados con la violencia en el fútbol no se actualiza desde 2022, pero recordó que un estudio de la Universidad Central documentó 166 muertes relacionadas con violencia en el fútbol entre 2008 y 2021.

El Decreto 1622 de 2022, que estableció la implementación del Sistema de Validación Nacional para fortalecer la identificación y el control de ingreso a los estadios, también fue cuestionado por Salcedo.

“La primera fase, correspondiente al diseño y regulación del sistema, debía cumplirse en un plazo de seis meses, que venció en febrero de 2023. La segunda debía integrar a los comercializadores de boletería dos meses después. Sin embargo, más de tres años después, el sistema continúa en proceso de implementación”.

Pide también el congresista que la Policía Nacional disponga de información integrada para verificar en los puntos de acceso si un hincha tiene una sanción o prohibición de ingresar a un estadio.

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“¿De qué sirve prohibirle a una persona entrar al estadio si quienes están en los torniquetes no pueden consultar la sanción? Las entidades se pasan el balón, mientras los violentos siguen ingresando”, se preguntó.

Otro punto irregular es lo relacionado a las actividades de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol que se reunió sólo dos veces en 2023, cuatro en 2024 y siete en 2025. Solamente emitió una recomendación formal de cierre, correspondiente al estadio de Yopal en abril de 2026.