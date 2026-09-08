Juez envió a prisión a alias 'Bambam' por homicidio de Gustavo Aponte y su escolta

Un juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias ‘Bambam’ o ‘Tatán’, señalado de participar en el homicidio del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Contreras Ramírez es el segundo capturado dentro de la investigación por este caso. De acuerdo con la Fiscalía, habría coordinado acciones previas para garantizar la ejecución del crimen y estaría relacionado con la creación del grupo de WhatsApp denominado ‘Gladiadores’, utilizado, según la investigación, para impartir instrucciones y coordinar las actividades relacionadas con el atentado.

El ente acusador también le atribuye labores de vigilancia y seguimiento al empresario del oro Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien, según la investigación, era la persona contra la que inicialmente estaba dirigido el ataque.

La Fiscalía sostiene que Contreras Ramírez habría contribuido además con la logística necesaria para ejecutar la acción criminal, específicamente con la consecución de un arma de fuego y de la motocicleta que habría sido utilizada para facilitar la huida del sicario.



Asesinato contra Gustavo Aponte Foto: captura video

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados. Contreras Ramírez no aceptó los cargos.

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El procesado fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando, al parecer, pretendía salir del país con destino a Lima, Perú. Su detención se produjo días después de la judicialización de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, quien también recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y es investigado por estos mismos hechos.

Dentro de la investigación, la Fiscalía estableció que el grupo criminal habría creado el chat de WhatsApp ‘Gladiadores’ con el propósito de realizar seguimientos y coordinar el asesinato de Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, por precio o promesa remuneratoria.

Sin embargo, según la hipótesis del ente acusador, durante el ataque el ejecutor material habría confundido a Oliver con Gustavo Andrés Aponte. De acuerdo con la investigación, el sicario se habría cambiado de vestimenta dentro de un vehículo antes de cometer el crimen y posteriormente habría disparado por la espalda contra Aponte y su acompañante.

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Entre los elementos analizados por la Fiscalía se encuentran fotografías que corresponderían a seguimientos realizados al vehículo de Oliver, información extraída del chat grupal y prendas de vestir y un teléfono celular que, según el ente acusador, pertenecerían al presunto sicario y fueron entregados a las autoridades por un conductor.

La investigación también contempla otros hechos relacionados con la estructura criminal. La Fiscalía indicó que se han registrado tres asesinatos entre integrantes de la misma organización.