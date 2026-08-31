A la cárcel a alias 'Tony', señalado de participar en crimen de Gustavo Aponte

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Leonel Enrique Llanos Paternina, alias 'Tony', señalado por la Fiscalía de participar en el ataque sicarial ocurrido el 11 de febrero de 2026 en inmediaciones del gimnasio Bodytech, en el norte de Bogotá, donde murieron el empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a Llanos Paternina los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. La fiscal del caso, Elsa Reyes, sostuvo que alias 'Tony' habría cumplido una función logística dentro del plan criminal, relacionada con las labores de vigilancia y seguimiento del objetivo, la coordinación de desplazamientos y la disposición de la motocicleta de placas XCC-62G, utilizada, según la investigación, para transportar al presunto ejecutor material hasta el lugar del ataque y facilitar posteriormente su huida.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el crimen no estaba dirigido inicialmente contra Gustavo Andrés Aponte, sino contra Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un empresario dedicado al comercio de oro. Para ejecutar el homicidio, los investigadores identificaron un grupo de WhatsApp denominado “Gladiadores”, en el que habrían participado al menos siete personas y mediante el cual se coordinaron actividades relacionadas con el seguimiento a Oliver Peñaranda, sus rutinas, su esquema de seguridad y el vehículo en el que se movilizaba.

Crimen de Gustavo Aponte. Foto: redes sociales, suministrada.

La Fiscalía estableció que los integrantes del grupo sostuvieron reuniones frecuentes entre el 6 y el 11 de febrero de 2026 en un punto que denominaban “La 100”. La última actividad registrada en esa conversación corresponde al 11 de febrero, fecha en la que ocurrieron los homicidios. La reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador señala que Isaac Daniel Rodríguez García, alias 'Moncayo', señalado como presunto autor material y quien permanece pendiente de captura, ingresó a un establecimiento comercial cercano antes del ataque para cambiar su vestimenta. Según la investigación, se puso un traje con corbata y posteriormente se ubicó en una esquina cercana al gimnasio Bodytech.



Sin embargo, al momento de ejecutar el ataque habría confundido a Gustavo Andrés Aponte con Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien era el objetivo del seguimiento. El presunto sicario habría disparado por la espalda contra Aponte y también habría impactado a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Ambos fallecieron como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Dentro de los elementos que hacen parte de la investigación también se encuentra el vestuario que habría utilizado inicialmente el presunto sicario y su teléfono celular. De acuerdo con la información conocida, el conductor del vehículo en el que Rodríguez García habría dejado las prendas entregó esos elementos a las autoridades.

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Los investigadores realizaron análisis al teléfono atribuido al presunto agresor y encontraron imágenes de armas de fuego, además de fotografías relacionadas con el seguimiento al vehículo en el que se movilizaba Oliver Peñaranda. Estos elementos hacen parte de la evidencia con la que la Fiscalía busca reconstruir la planeación y ejecución del ataque y establecer la participación individual de los integrantes de la estructura.

Con la decisión judicial, Llanos Paternina se convierte en el único procesado capturado dentro de este expediente, mientras las autoridades continúan con las labores encaminadas a ubicar a los demás señalados de participar en el plan criminal.

La investigación también contempla información sobre el asesinato de tres integrantes de la misma estructura criminal, hechos que son objeto de seguimiento por parte de las autoridades.