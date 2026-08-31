Migración Colombia detuvo a tres personas buscadas por la justicia: de esto los acusan

Tres personas requeridas por autoridades judiciales de Ecuador y México fueron detectadas por funcionarios de Migración Colombia durante controles realizados en diferentes puntos de salida del territorio nacional.

Los casos ocurrieron en el Puesto de Control Migratorio Terrestre de Villa del Rosario, en Norte de Santander; en el paso fronterizo de Rumichaca, en Nariño, y en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

El primero de los procedimientos se produjo en Villa del Rosario, donde los funcionarios detectaron a un ciudadano ecuatoriano de 55 años que pretendía salir de Colombia con destino a Venezuela. Durante la revisión de su pasaporte se activó una alerta relacionada con antecedentes internacionales. Tras la verificación, realizada en coordinación con el enlace de Interpol, las autoridades confirmaron que sobre el hombre existía una orden de captura emitida por la Unidad Judicial Penal de Ecuador por el delito de asesinato.

El ciudadano fue trasladado hasta el puesto de control migratorio de Rumichaca, donde finalmente fue entregado a las autoridades ecuatorianas en condición de expulsado.



Migración Colombia detuvo a tres personas buscadas Foto: Migración Colombia

En ese mismo punto fronterizo fue detectado un segundo ciudadano ecuatoriano, de 42 años, quien también pretendía salir del país. En su caso, las autoridades encontraron una orden de captura vigente y una prohibición de salida de Ecuador, relacionadas con un proceso por inasistencia alimentaria. El hombre también fue entregado a las autoridades de Ecuador para que responda ante la justicia de ese país.

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El tercer caso ocurrió en Bogotá. Funcionarios de Migración Colombia detectaron en el aeropuerto El Dorado a una ciudadana colombiana que pretendía viajar hacia El Salvador. Durante la verificación de sus documentos se estableció que tenía una circular roja de Interpol emitida a solicitud de México, en el marco de una investigación por el delito de narcotráfico.

A diferencia de los dos ciudadanos ecuatorianos, la mujer fue puesta a disposición de la Policía Nacional, que deberá adelantar el procedimiento correspondiente frente al requerimiento internacional.

Migración Colombia también informó que, desde el comienzo de la actual administración, se han adoptado medidas administrativas de expulsión contra personas extranjeras. Según el balance entregado, durante las primeras 48 horas de gestión del actual director se realizaron cinco medidas de expulsión en Bucaramanga, que se sumaron a una medida adoptada previamente, para un total de seis.