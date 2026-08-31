Fiscalía descarta justicia restaurativa para Laura Sarabia por caso de chuzadas a Marelbys Meza

La Fiscalía descartó la posibilidad de aplicar un mecanismo de justicia restaurativa en el proceso que se adelanta contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, por los hechos relacionados con las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea y el polémico procedimiento de polígrafo practicado a la exniñera.

De acuerdo con la información conocida, la defensa de Sarabia habría solicitado en al menos cinco oportunidades que se evaluará la posibilidad de acudir a esta vía para buscar la terminación anticipada del proceso judicial. Sin embargo, la Fiscalía decidió no avanzar con esa alternativa, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que son materia de investigación.

Marelbys Meza y Laura Sarabia Foto: Captura de pantalla y Presidencia

La decisión se conoce mientras el ente acusador prepara la radicación de la imputación de cargos contra la exfuncionaria por estos hechos. Entre las conductas que podrían hacer parte del expediente se encuentran constreñimiento, abuso de autoridad y peculado por uso, delitos por determinar.

El caso está relacionado con las actuaciones adelantadas alrededor de Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera, y Fabiola Perea, en medio de la investigación por las interceptaciones telefónicas y el procedimiento de polígrafo al que fue sometida Meza.



La Fiscalía también ha avanzado en otros procesos derivados de este caso, con condenas y principios de oportunidad que, según la información conocida, han aportado elementos sobre la presunta participación de Sarabia como determinadora de actuaciones relacionadas con las interceptaciones y el procedimiento de polígrafo.

Caso de Laura Sarabia y Marelbys Meza por chuzadas Fotos: captura de video y AFP

Frente a las versiones sobre la actuación que prepara la Fiscalía, la exfuncionaria respondió que cualquier pronunciamiento jurídico estará a cargo de sus abogados.

Publicidad

“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió Sarabia.