Condenan a 16 años de prisión al profesor Mauricio Zambrano por abuso a estudiante

La juez novena penal del conocimiento condenó a 16 años de prisión al profesor Mauricio Zambrano, tras encontrarlo responsable de los delitos de actos sexuales y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, cometidos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 contra una estudiante de 14 años del colegio Marymount de Bogotá, institución en la que el condenado se desempeñaba como docente de educación física.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que Zambrano habría aprovechado la relación de confianza que tenía con la estudiante y las condiciones de vulnerabilidad psicológica, emocional y familiar de la menor para establecer una relación que, según el ente acusador, terminó en actos sexuales y acceso carnal.

La Fiscalía señaló que existió una situación de inferioridad psicológica que habría sido generada y consolidada progresivamente por el docente. Para sustentar esta conclusión, destacó el testimonio de la víctima y las demás pruebas incorporadas al juicio.

“Una situación de inferioridad psíquica que progresivamente generó y consolidó respecto a la menor XXX. Ellos se desprenden, en 1º lugar, del testimonio de la víctima, el cual resultó coherente, persistente, detallado respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. El relato el procesado, docente de educación física y figura ampliamente admirada dentro de la institución educativa, la incorporó a un círculo de conversaciones de contenido sexual, le brindó un trato preferencial frente a otras estudiantes, y logró que viera en él una persona especial de cuya aprobación y afecto dependía emocionalmente”, indicó el ente acusador.



La Fiscalía agregó que el acercamiento habría sido progresivo y que el acusado habría llevado a la adolescente a espacios apartados dentro del colegio. Según la acusación, las pruebas permitieron establecer que las conductas no correspondieron a una decisión sexual libre e informada, sino que estuvieron condicionadas por la influencia emocional ejercida por el docente.

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“Las pruebas practicadas permiten concluir que dichas conductas no fueron el resultado de una decisión sexual libre e informada por parte del adolescente, sino de una voluntad condicionada por la influencia emocional ejercida por el acusado, quien conocía las circunstancias particulares que le afectaban, entre ellas el fallecimiento reciente de su padre, la ausencia de su hermana mayor, sus dificultades de autoestima, la necesidad de aprobación por parte de figuras adultas y las propias condiciones de inmadurez emocional derivadas de su etapa de desarrollo. Aprovechándose de esa realidad”, añade.

Colegio Marymount Foto: Colegio Marymount

La juez, al valorar las pruebas durante la sentencia, consideró que el relato de la víctima contaba con elementos adicionales de corroboración. En particular, señaló que la evidencia científica incorporada al proceso y los hallazgos médicos resultaban compatibles con la dinámica sexual narrada por la adolescente.

“Tales afirmaciones de la víctima encuentran respaldo adicional en la evidencia científica incorporada al proceso, los elementos sometidos a examen, hallazgo que resulta compatible con la dinámica sexual narrada por la víctima y que constituye un importante elemento de corroboración objetiva en su relato. En estas circunstancias, la valoración conjunta de estos elementos probatorios permite descartar cualquier hipótesis razonable encaminada a negar la ocurrencia de actos sexuales y de acceso carnal. En efecto, la declaración de la víctima no se encuentra aislada, sino respaldada por hallazgos médicos”.

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Para la juez, una de las discusiones centrales durante el juicio oral estuvo relacionada con la condición de la adolescente y con determinar si se encontraba en una situación de incapacidad para resistir derivada de una condición de inferioridad psíquica.

“Así las cosas, la evidencia demuestra que la víctima no inició esta interacción motivada por la búsqueda de una experiencia sexual. Por el contrario, de manera reiterada, manifestó que lo que buscaba era afecto, compañía, reconocimiento y aprobación de quien consideraba una figura extraordinaria dentro del colegio”, agrega.

La sentencia también destacó la percepción que la adolescente habría desarrollado frente al docente y la importancia que tenía para ella mantener el vínculo afectivo construido con él.

“El propio relato de la víctima resulta revelador cuando explica que deseaba ser importante para Mauricio, que quería sentirse especial para él, que intentaba estar a su altura para evitar decepcionarlo, y que accedía a determinadas conductas porque temía perder su afecto o dejar de ser relevante dentro de su vida. Estas circunstancias tienen especial trascendencia jurídica porque demuestra que el centro de sus decisiones no era el componente sexual de la interacción, sino la preservación del vínculo afectivo construido con el acusado”.

La juez concluyó que, de acuerdo con la valoración probatoria realizada en el proceso, la relación entre la estudiante y el profesor trascendió la confianza propia del vínculo educativo y se convirtió, según la sentencia, en un mecanismo que habría incidido en la capacidad de la adolescente para oponerse a las conductas.

“Dicho de otra forma, la adolescente no se aproximaba a los encuentros buscando satisfacer un interés sexual propio, sino procurando conservar una relación emocional cuya continuidad dependía, según ella lo percibía, de responder a las expectativas del adulto. Precisamente, es en este punto donde la pseudoamistad se convierte en el instrumento generador de la inferioridad psíquica. La adolescente ya no evaluaba las conductas del acusado desde la condición de estudiante frente a un docente, sino desde su necesidad emocional de preservar el afecto, la aprobación y el reconocimiento que recibía de él”.

Y agregó: “Lo relevante no es que confiar en Mauricio Zambrano, sino que esa confianza fue construida y utilizada para modificar la manera en que comprendía la relación, pues la víctima dejó de percibir al acusado como una figura de autoridad que debía protegerla y comenzó a percibirlo como un confidente, un amigo e incluso una posible pareja sentimental”.