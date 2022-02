Mauricio Zambrano anticipaba como chisme lo que denunciaban las niñas: exprofesora del Marymount

Las denuncias sobre presuntos abusos y acosos por parte del profesor de educación física Mauricio Zambrano a estudiantes del colegio Marymount en Bogotá se siguen sumando. Esta vez, Manuela Quevedo, quien fue estudiante y profesora en la institución, confirmó en Mañanas BLU que el docente sí durmió en una carpa con una alumna durante un viaje escolar y que él siempre “contaba como chisme lo que iban a denunciar las niñas”, por lo que estas conductas y acusaciones se "normalizaban".

Quevedo fue profesora en el Marymount hasta diciembre de 2021, y como estudiante dijo que compartió con Zambrano cuando ella era parte del equipo de fútbol, periodo donde viajó en varias ocasiones con él a Barranquilla. Comentó que, ahora, entiende que “Mauricio manipulaba la información”, pero en ese momento le parecía “transparente” las versiones que el docente daba sobre las acusaciones en su contra, incluso, aseguró que se manejaban como chismes.

“Él siempre mantuvo su postura con el resto de los profesores, que era chisme, que las niñas exageraban, que no era verdad y que tenía las mejores intenciones con la comunidad (…) Él siempre contaba como chisme lo que iban a denunciar las niñas, entonces cuando las víctimas contaban, la versión de él era la que creían. Se manipuló la información, que era enamoramiento de las alumnas. Lo vi normal cuando estábamos en clase”, narró.

Sobre uno de los testimonios, que reveló que Zambrano durmió en una carpa con una estudiante en un viaje escolar, la exprofesora confirmó que sí pasó así, por lo que en su momento lo confrontó y le creyó su versión. Sin embargo, Quevedo expresó que hoy entiende que “no hay excusa” para que eso haya sucedido.

“Había una compañera mía que terminó en una excursión durmiendo con él en la carpa y como yo no fui siempre tuve muchas dudas. Entonces un día nos sentamos a almorzar y surgió la conversación. Yo le dije que no entendía cómo esa persona terminó durmiendo en su carpa, él me contestó que ‘a ella se le inundó la carpa, cómo la dejo afuera, yo solo quería lo mejor. Después llegamos y fue un problema por el chisme’”.

La exdocente del colegio recalcó que en ese momento le pareció normal, creyó que el profesor “era totalmente transparente”, pues la forma en cómo “Mauricio manejaba la situación era manipuladora, no se daba a entender cómo eran las cosas”.

“No hay excusa para que un profesor duerma con una estudiante, otras podían recibirla en la carpa. Fue una conversación que María Ángela (exrectora del Marymount) tuvo con las estudiantes de esa generación cuando llegaron de la excursión”, añadió.

“María Ángela tiene tanta culpa como Mauricio y ese silencio que se destapó viene a todo nivel de la institución. Mauricio era el consentido de María Alejandra Sandoval, mano derecha de María Ángela”, puntualizó.

Por otro lado, Quevedo contó que, incluso, en una de las charlas sobre educación sexual que daban en el colegio les estaban explicando a las estudiantes “cómo vestirse para evitar acoso”, cosa que le “pareció equivoco, porque el acoso nunca es culpa de la víctima”.