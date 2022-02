El #MeToo colombiano: habla Laura Giraldo, estudiante del Marymount

La falta de educación sexual, el silencio de las directivas y el temor de las alumnas habría sido la mezcla perfecta para que en el colegio Marymount , uno de los más exclusivos de Bogotá, se presentaran abusos sexuales por muchos años.

Así lo relató en Mañanas BLU, Laura Giraldo , una exalumna de la institución, que se graduó en 2017, pero que solo hasta hoy, cinco años después, decidió denunciar.

“La denuncia inicial se hizo por la familia de una menor, actualmente estamos protegiendo mucho su identidad, por lo tanto, no puedo referirme a su nombre explícitamente. Sin embargo, en el momento en que yo me entero de la denuncia decido convertirme en testigo en calidad de víctima”, dijo.

A partir de esa denuncia inicial, varias alumnas y exalumnas decidieron denunciar y salpicaron a otros docentes, según el relato de Laura Giraldo.

“El movimiento comienza con mi testimonio. A raíz de esto, se ha destapado una olla completa con otros profesores, incluso un triste abuso intergeneracional e interinstitucional que estuvo normalizado por tantos años”, indicó.

Giraldo habló específicamente del profesor Mauricio Zambrano, que ya fue retirado del colegio por las directivas , de quien dijo que sabía acercarse a sus víctimas y escogerlas para evitar que lo denunciaran.

“Yo fui víctima de abuso y acoso de este profesor. Él lo lograba, a través de su apatía, diría yo. La gente dice que es una aproximación muy manipuladora, él intentaba aislar a la víctima mucho. Acercarse a ella en momentos de vulnerabilidad y de soledad”, dijo.

En ese sentido, la exalumna, hoy estudiante de Medicina, manifestó que las cosas con el profesor llegó a tal punto que las alumnas “normalizaron” el trato abusivo del profesor hacia ellas.

“La gran mayoría de mi promoción recibió comentarios inapropiados de Mauricio Zambrano y lo normalizábamos (diciendo cosas) como: ‘Él es así, esto es normal. Jaja, Mauricio, que chistoso tu comentario, cosas así, como si fuera un amigo’. Esta es la parte que es turbia y triste porque nosotras no fuimos orientadas para entender que esto era un abuso”, añadió.

Giraldo agregó que lo que más favoreció para que estas conductas se presentaran y fueran consideradas "normales" fue la falta de educación sexual en un colegio católico, en el que el sexo era un tabú.

“A nosotros nos enseñaban de la ‘a’ de abstinencia, nunca nos enseñaron de métodos de barrera de protección, de relaciones sanas y saludables. Como había tanto estigma alrededor del sexo por la religión, la educación sexual fue casi nula”, añadió.

Las cosas, según relató la joven de 23 años, llegaron a tal punto que solo después ella se enteró de que había sido víctima de abuso por parte del docente de educación física, que, para la época de los hechos, según su denuncia, tenía 40 años.

“Inicia sus intenciones conmigo en el décimo grado. Me buscaba después de clase de educación física. Me buscaba cuando estaba sola. Las miradas de él eran bastante sugestivas y comienzo a tener un inicio bastante insidioso. Toda mi generación, la promoción 2017, fue víctima de este profesor sobre nuestra vida sexual, sobre el tamaño de nuestros senos, sobre características de nuestro cuerpo. Cosas que no debería comentar, pero tristemente no estaba normalizado, colegio católico, muy resguardado", relató.

Por las denuncias, a través de un comunicado la junta directiva del colegio retiró como rectora a María Angela Torres.

“La junta de directores en sesión extraordinaria, luego de hablar con la rectora y para favorecer la unión de la comunidad, acordamos nos acompañe en su cargo hasta el día lunes 28 de febrero del año en curso. Expresamos a esta exalumna nuestro agradecimiento por su labor durante estos años. La junta adoptó la decisión de asumir de manera temporal, a partir de esa fecha, las labores esenciales que el colegio demanda para continuar con todas las actividades escolares con la mayor normalidad posible”, comunicó la junta del colegio Marymount.