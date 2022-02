Profesor Mauricio Zambrano era manipulador y buscaba aislar a sus víctimas: egresada del Marymount

Laura Giraldo, exalumna del colegio Marymount Bogotá, habló en Mañanas BLU acerca de las graves denuncia de abuso y acoso sexual que pesan en contra de Mauricio Zambrano, profesor de Educación Física en el plantel. De acuerdo con la víctima, el docente manipulaba a la menores y lograba normalizar los excesos.

"La primera denuncia se hizo por la familia de una menor, actualmente defendemos mucho su identidad, no puedo referirme al nombre de ella explícitamente. En el momento en que me enteré de las denuncias, decido convertirme en testigo en calidad de víctima por ella. Siendo mayor de edad, siento que el movimiento comienza en el momento en que doy mi testimonio ante este profesor, Mauricio Zambrano . A raiz de esto se ha destapado una olla completa de casos, con otros profesores incluso", indicó la egresada.

La egresada describió con detalles la forma en que el profesor acusado supuestamente envolvía a sus víctimas, haciendo usa de una táctica basada en la vigilancia y el acercamiento cauteloso.

"Yo fui víctima y acoso de este profesor. Él lo lograba a través de su apatía, diría yo. La gente dice que es una aproximación muy manipuladora, eso lo aprendí en mi formación como médico , intenta aislar a la víctima música, acercarse en momentos de vulnerabilidad y soledad. Expresa sus intenciones conmigo en décimo grado. Tenía yo 16 años, él 40 . Me buscaba después de clases de Educación Física o momentos en que me veía sola. Las miradas de él eran bastante sugestivas en momentos de formación pública en el colegio. Él comienza a tener un inicio bastante insidioso con uno, se acerca, hace comentarios inapropiadas", relató.

"Toda mi generación, la promoción 2017 fue víctima de comentarios de este profesor sobre nuestra vida sexual , sobre el tamaño de nuestros senos, sobre características de nuestro cuerpo, cosas de las que nunca un profesor nunca debía comentar, pero tristemente estaba normalizado, un colegio católico, poca educación sexual. Yo digo que él me seleccionó entre la gente, tristemente, como una víctima para abusar. después de esos comentarios me pide mi número y empieza a hablar conmigo por medio de WhatsApp, se demora como un año para ver si yo era una persona confiable, entre comillas, más bien 'abusable' y es claro con sus intenciones al final de mi décimo grado. Me dice explícitamente que quiere hacer cosas conmigo, pero que tiene miedo que yo le diga a alguien, a mis amigas, varias veces se alejaba de mí para asegurarse que no estaba comentando con nadie, me miraba cuando estaba hablando con mis amigas", agregó Giraldo.

Escuche a Laura Giraldo en entrevista con Mañanas BLU, quien hizo graves señalamientos en contra del profesor Mauricio Zambrano: