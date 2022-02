Me preguntaba cuándo cumplía 18 años para hacer cosas: estudiante del MaryMount denuncia a profesor

BLU Radio logró hablar con una de las alumnas del colegio Marymount, en Bogotá, que denunció comportamientos abusivos y acoso sexual por parte de un profesor de educación física.

Aunque hoy tiene 23 años, denuncia que empezó a ser acosada por este profesor desde que tenía 11.

Publicidad

“El primer comentario que yo recibí alguna vez de este profesor fue cuando estaba en quinto de primaria y tenía 11 años. Estábamos en educación física, pero estaba lloviendo y nos fuimos a un salón a pasar el tiempo ahí. Pusimos música y estábamos hablando. Pusieron una canción de reguetón y el profesor lo que dice es: ‘Yo solo me voy a parar a bailar si puedo perrear con Valentina y después vemos qué pasa’”.

Ella decidió poner esta denuncia y hablar sobre el tema con el fin de convertirse en un apoyo y ser la voz de otras exalumnas que también pudieron vivir esta misma situación, por lo que recuerda la manera en que era acosada.

Publicidad

“Me decía: ‘Tú por qué no te pones falda si tienes esas piernas”. O me decía: ‘Como has crecido, estoy hablando de atrás y adelante, no de altura’. Un día por hacer un chiste nos dejaron encerrados en un cuarto donde estaban los materiales para la clase de educación física y yo pedí que me abrieran la puerta y me sacaran. Pero el comentario de él fue que nos quedáramos un ratico que no pasaba nada”, denunció la estudiante.

Publicidad



Según esta joven, el acoso permanente de parte del profesor se evidencio a lo largo de todo el bachillerato.

“En décimo y once lo que hacía era siempre pedirme que lo acompañara a sacar todos los materiales para la clase, que eso quedaba en un cuarto oscuro lejos a donde era la clase, y siempre estaba preguntándome que cuando cumplía 18 años para poder hacer cosas conmigo, todos los días me preguntaba y estaba pendiente”, agregó la joven.

Publicidad

Según la denunciante, el constante acoso sexual, incluso, siguió luego que ella se graduó del Marymount.

“La última interacción que tuve con él fue en el 2019 que me escribió por WhatsApp, diciéndome: ‘Vale, te deseo mucha suerte en tu parcial, un beso’. Yo confundida le pregunté qué cómo así y me dice: ‘Ay, que pena, era para mi hija, pero si quieres el beso también te lo doy”, reveló.