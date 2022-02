“Los abusos en el colegio Marymount se ‘normalizaron’ entre las alumnas”, dice denunciante

La exalumna de colegio Marymount Laura Giraldo relató en Mañanas BLU detalles de su denuncia por los abusos, según las acusaciones, cometidos por el profesor Mauricio Zambrano , un hecho que ha escandalizado al país.

De acuerdo con Giraldo, quien hoy es estudiante de Medicina, los abusos del profesor “se normalizaron” entre las alumnas, lo que, a la larga, ayudó a que estos se prolongaran por mucho tiempo y se mantuvieran en la impunidad.

“La gran mayoría de mi promoción recibió comentarios inapropiados de Mauricio Zambrano y lo normalizábamos (diciendo cosas) como: ‘Él es así, esto es normal. Jaja, Mauricio, que chistoso tu comentario, cosas así, como si fuera un amigo’. Esta es la parte que es turbia y triste porque nosotras no fuimos orientadas para entender que esto era un abuso”, añadió.

Agregó que en el colegio la “educación sexual era nula” y que solo se enteró de que había sido víctima de abusos cuando comenzó a estudiar Medicina.

“A nosotros nos enseñaban de la ‘a’ de abstinencia, nunca nos enseñaron de métodos de barrera de protección, de relaciones sanas y saludables. Como había tanto estigma alrededor del sexo por la religión, la educación sexual fue casi nula”, añadió.

Giraldo agregó que, una vez conoció el caso de una niña, cuyos padres interpusieron una denuncia por abuso, decidió convertirse en testigo, en calidad de víctima y con eso se destaparon otros casos.

“Siento que el movimiento comienza con mi testimonio contra Mauricio Zambrano. A raíz de esto comienza a destaparse una olla completa de casos con otros profesores. Incluso un triste abuso interinstitucional e intergeneracional que estuvo normalizado por tantos años”, explicó.

Sobre Mauricio Zambrano, que ya fue retirado de la institución, Giraldo relató que fue su profesor desde los primeros años de formación y que, incluso viajaba con ellas a excursiones. Las insinuaciones comenzaron cuando ella cursaba grado décimo.

“Yo fui víctima de abuso y acoso de este profesor. Él lo lograba, a través de su apatía, diría yo. La gente dice que es una aproximación muy manipuladora, él intentaba aislar a la víctima mucho. Acercarse a ella en momentos de vulnerabilidad y de soledad”, dijo.

Agregó que el profesor, en el momento en que comenzaron los abusos, tenía aproximadamente 40 años, y relató cómo comenzó a abordarla: “Inicia sus intenciones conmigo en el décimo grado. Me buscaba después de clase de educación física. Me buscaba cuando estaba sola. Las miradas de él eran bastante sugestivas y comenzó a tener un inicio bastante insidioso. Toda mi generación, la promoción 2017, fue víctima de este profesor sobre nuestra vida sexual, sobre el tamaño de nuestros senos, sobre características de nuestro cuerpo. Cosas que no debería comentar, pero tristemente no estaba normalizado, colegio católico, muy resguardado".

Agregó que ella hoy se da cuenta que él profesor la seleccionó porque, tras las insinuaciones, tal vez llegó a la conclusión de que era “abusable” y, tras un año, fue claro en sus intenciones.

“Me seleccionó entre la gente, después de sus comentarios, dándose cuenta que yo no le iba a decir a nadie, siguió estableciendo una relación conmigo. Me pide mi número y comienza a hablar conmigo por medio de WhatsApp. Al final de mi décimo grado fue explicito en sus intenciones: me dijo que quería hacer cosas conmigo”, añadió.

Escuche el relato completo en Mañanas BLU: