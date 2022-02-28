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Blu Radio  / Mauricio Zambrano

Mauricio Zambrano

Profesor Mauricio Zambrano.
Judicial

Condenan a 16 años de prisión al profesor Mauricio Zambrano por abuso a estudiante

304469_BLU Radio. Captura, referencia / Foto: AFP.
Judicial

Orden de captura contra el profesor Mauricio Zambrano del colegio Marymount por caso de abuso sexual

Esposado
Judicial

Quedó libre el profesor Mauricio Zambrano, acusado de violación y abusos en el colegio Marymount

377189_foto_capturado_esposas_1.jpg
Judicial

Profesor Mauricio Zambrano dijo ser inocente de abusar a una menor de 14 años del colegio Marymount

366464_Fiscal Francisco Barbosa // Foto: Fiscalía
Judicial

Por presuntamente abusar de una niña menor de 14 años fue capturado Mauricio Zambrano: Fiscalía

47088_Captura. Foto de referencia AFP
Judicial

Capturan a Mauricio Zambrano, exprofesor del Marymount, señalado de acoso y abuso sexual

317905_Foto: Referencia AFP
Judicial

"Creo en las víctimas que han dicho que el sacerdote las tocaba": denunciante del Marymount

Colegio Marymount Bogotá.png
Judicial

Mauricio Zambrano anticipaba como chisme lo que denunciaban las niñas: exprofesora del Marymount

Abuso sexual
Judicial

El #MeToo colombiano: habla Laura Giraldo, estudiante del Marymount

291994_BLU Radio. Colegio / Foto de referencia: Secretaria de Educación
Judicial

“Los abusos en el colegio Marymount se ‘normalizaron’ entre las alumnas”, dice denunciante

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