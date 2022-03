Por presuntamente abusar de una niña menor de 14 años fue capturado Mauricio Zambrano: Fiscalía

El profesor Mauricio Zambrano accedió carnalmente a una niña de 14 años, estudiante del colegio Marymunt, según el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El caso, de acuerdo con el jefe del ente investigador, fue el que detonó el escándalo que terminó sacando de la rectoría del plantel a María Ángela Torres . Zambrano, capturado en las últimas horas, fue señalado de presunto acoso y abuso sexual por varias estudiantes y exalumnas del colegio.

"Fue legalizada la captura del señor Mauricio Zambrano en las investigaciones por delitos sexuales donde fue víctima una estudiante del Colegio Marymount en la ciudad de Bogotá. Este caso fue priorizado y para ello se destacó un grupo especializado de fiscales y de Policía Judicial. El capturado era profesor de Educación Física de este colegio en el norte de Bogotá, siendo la víctima una menor de 14 años que había sido puesta en situación de inferioridad y accedida carnalmente. La Fiscalía cuenta con material probatorio contundente que permitió que un juez de la República emitiera la orden de captura para que en las últimas horas persona fuera puesta ante un juez de Garantías. la captura fue legalizada", declaró el fiscal Francisco Barbosa.

Según Barbosa, por los hechos se pedirá la imputación del delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir agravado y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado.

Las denuncias en contra del profesor Zambrano salieron a la luz a finales de febrero, tras las declaraciones de la exalumna Laura Giraldo , quien lo señaló de conductas inapropiadas, asedio a estudiantes y comentarios irrespetuosos hacia las menores.

"La primera denuncia se hizo por la familia de una menor, defendemos mucho su identidad, no puedo referirme al nombre de ella explícitamente. En el momento en que me enteré de las denuncias, decido convertirme en testigo en calidad de víctima por ella. Siendo mayor de edad, siento que el movimiento comienza en el momento en que doy mi testimonio ante este profesor, Mauricio Zambrano. A raíz de esto se ha destapado una olla completa de casos , con otros profesores incluso", declaró la joven en declaraciones a BLU Radio.