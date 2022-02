Junta directiva retira a la rectora del colegio Marymount ante denuncias de abusos sexuales

Después de la oleada de denuncias presentadas por varias exalumnas del colegio Marymount en Bogotá sobre presuntos abusos y acosos por parte del profesor de educación física Mauricio Zambrano y ante las quejas presentadas por los padres de familia, la junta directiva decidió retirar del cargo a la actual rectora María Angela Torres.

“La Junta de Directores en sesión extraordinaria, luego de hablar con la rectora y para favorecer la unión de la comunidad, acordamos nos acompañe en su cargo hasta el día lunes 28 de febrero del año en curso. Expresamos a esta exalumna nuestro agradecimiento por su labor durante estos años. La Junta adoptó la decisión de asumir de manera temporal, a partir de esa fecha, las labores esenciales que el colegio demanda para continuar con todas las actividades escolares con la mayor normalidad posible”, comunicó la junta del colegio Marymount.

Sin embargo, se siguen presentando denuncias sobre más casos de abusos sexuales en este colegio. El periodista Diego Santos reveló otra denuncia en donde una exalumna relató el caso de acoso que sufrió por parte de un párroco del mismo Colegio.

El padre Daniel al parecer le puso la mano sobre las partes íntimas de la exalumna cuando ella tenía tan solo 7 años, se presentó la queja al colegio y fue la misma rectora quien le pidió a los padres ser moderados en hablar para retirar al párroco de la institución.

La Junta de directores también mencionó que trabajarán para colaborar con la Fiscalía ante cualquier proceso que adelante contra los casos de presunto abuso sexual y seguirán atentos ante cualquier queja o denuncia que presente la comunidad del colegio Marymount.

”Teniendo en cuenta que por muchas razones las alumnas y exalumnasm que se consideran afectadas por estas circunstancias, han manifestado no haber podido formular con anterioridad las denuncias correspondientes, la junta no tenía conocimiento previo que este tipo de situaciones pudieran estarse presentando en el colegio, lo cual por supuesto no será obstáculo para que invitemos desde ya a todos los miembros de la comunidad a que nos hagan llegar sus quejas y denuncias”, concluyó la junta de directores.

