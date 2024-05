Habrá mesa técnica en Bucaramanga para solucionar problemas de atención en salud de docentes

La secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez, confirmó que en diálogo con la vicepresidenta del Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), Magda Lorena Giraldo, se concretó una mesa técnica con el operador de salud de los docentes para este viernes 10 de mayo con el fin de dar respuestas a las situaciones de atención que se han registrado.

“Es importante mencionar que la prestación del servicio de salud no corresponde a la Secretaría de Educación sino a la Nación, pero nuestra labor consiste en apoyar y solicitar que de manera ágil se brinde una solución a la problemática que se está presentando. Se comprometió la vicepresidenta del Fomag a realizar una mesa técnica”, explicó la secretaria de Educación, María Paola Suárez.

Indicó que también esperan el anuncio del Gobierno Nacional frente a la situación para apoyar las soluciones a los inconvenientes que han tenido los docentes de Santander, afectados con el nuevo modelo de atención en salud.

“Una vez tengamos respuesta del Gobierno Nacional, generar todas las situaciones de la prestación del servicio para que podamos actualizar de forma ágil y rápida la información a la comunidad educativa”, señaló la funcionaria.

Desde que se generó el cambio el 1 de mayo y que la operación de los servicios de salud del magisterio quedó a cargo de la Fiduprevisora, son cientos las quejas de docentes que dicen que no les están asignando citas, autorizando procedimientos especializados y tampoco entregando medicamentos por cambios en la zonificación de los servicios.

"Yo estaba zonificado en Floridablanca y quedé ahora en Piedecuesta que fue el municipio último donde trabajé, entonces voy a solicitar atención y no me prestan porque todo tiene que ser en Piedecuesta donde no hay ni un solo papel mío. Tenía pendiente una cita prequirúrgica por un tema visual y esta es la hora y no la han asignado", contó uno de los docentes que ha estado reclamando atención en la Fiduprevisora.

En la sede de la Fiduprevisora en Bucaramanga se han registrado inmensas filas de docentes con denuncias por la no prestación de servicios.