Docentes que son pacientes oncológicos, afectados en Cúcuta por nuevo modelo de salud

Decenas de docentes en Norte de Santander están perjudicados por el nuevo modelo de salud, con el cual han tenido citas canceladas, tratamientos sin autorizar y demoras en la entrega de medicamentos.

Uno de esos casos es el de Derly Yanet Pérez, una docente con cáncer de mama desde el año pasado, a quien el mastólogo le aprobó la cirugía de mastectomía con vaciamiento linfático en marzo, pero luego de los cambios de operadores de salud, ahora está en una lucha para que la operen.

"Fiduprevisora no me ha respondido, no sé dónde está mi historia clínica de cirugía. (Me dijeron) la vamos a operar tal día, con el doctor Figueredo del centro de especialistas, pero ellos no aparecen en la red de IPS para atendernos, estamos en eso: esperando”, señaló.

En Norte de Santander hay 220 maestros con diferentes canceres, 6.500 con diabetes o hipertensos, 150 enfermedades huérfanas y alrededor de 160 con artritis que requieren los medicamentos que actualmente no les están entregando.