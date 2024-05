Siguen las quejas de docentes en Santander por servicios médicos de la Fiduprevisora

El cambio de zonificación de los profesores con el nuevo operador, la Fiduprevisora, del sistema de salud del magisterio, ha provocado caos, retraso en la asignación de citas y entrega de medicamentos.

En la sede de esa entidad en Bucaramanga, decenas de docentes hacen fila en busca de soluciones. Dicen que no los han atendido porque no tuvieron en cuenta el lugar de residencia para la zonificación de los servicios de salud.

“En mi caso fui profesora en el municipio de Bucaramanga y mis servicios siempre estuvieron en Floridablanca donde yo vivo, resulta que con el cambio quedé zonificada en Bucaramanga y hasta que no haga la solicitud de cambiarme pues no puedo pedir citas, el tema es que yo soy una paciente de cardiología que requiero cita de control cada tres meses”, denunció Elizabeth Montañez, docente afectada.

#Video Crece la fila de docentes frente a la oficina de la Fiduprevisora en Bucaramanga. "Tengo que autorizar una segunda quimioterapia para el tratamiento de cáncer y nadie me responde, yo llegue desde Arauca”, dijo una profesora #MañanasBlu pic.twitter.com/ccgqK8FcuZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 8, 2024

La misma situación se repite entre otros docentes, pero con agravantes como el que les quedaron medicamentos pendientes, consultas y procedimientos especializados.

“Tenemos un caos tremendo nosotros los maestros y especialmente los pensionados. Yo tengo 19 años de estar pensionado y de ser atendido en la sede de Floridablanca, como resulté pensionado del municipio de Piedecuesta, me salió zonificación de Piedecuesta donde no tengo ningún documento para demostrar. Estaba pendiente de una cita pre quirúrgica para un tema visual y esta es la hora que no me han llamado”, manifestó Luis Jesús Montañez, docente afectado.

También hay reclamos de profesores que padecen enfermedades más complejas como el cáncer con procedimiento de quimioterapias que no han sido programadas por los cambios de ciudades en la prestación de los servicios.