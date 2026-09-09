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Blu Radio  / Judicial  / Madre de Mía Cataleya fue llamada a juicio por la muerte de su hija de seis meses en Tolima

Madre de Mía Cataleya fue llamada a juicio por la muerte de su hija de seis meses en Tolima

La Fiscalía sostiene que el deterioro progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituyen elementos que permitirían atribuir a la madre un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección respecto de su hija.

Envían a prisión a la mamá de Mía Cataleya
A la cárcel mamá de Mía Cataleya.
Foto: AFP y Policía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a una mujer de 22 años, señalada de presuntamente incumplir el deber de cuidado y protección que tenía respecto de su hija de seis meses, Mía Cataleya, quien falleció el pasado 27 de mayo en un centro asistencial de Ibagué, Tolima.

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De acuerdo con la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la madre no la habría llevado oportunamente a un servicio de salud y que solo acudió a un hospital de El Espinal el 26 de mayo, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor.

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Para ese momento, según la investigación, la niña presentaba un cuadro clínico de gravedad, que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones. Debido a la complejidad de su estado de salud, fue remitida a un centro asistencial de mayor nivel en Ibagué.

La menor falleció al día siguiente de su traslado. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico.

La Fiscalía sostiene que el deterioro progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituyen elementos que permitirían atribuir a la madre un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección respecto de su hija.

Madre de Mía Cataleya fue llamada a juicio por la muerte de su hija.
Madre de Mía Cataleya fue llamada a juicio por la muerte de su hija. Foto cortesía.

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Con base en estos elementos, el ente acusador presentó acusación formal y la mujer deberá comparecer a juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado, en la modalidad de comisión por omisión y bajo la figura de dolo eventual.

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La procesada permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, cuando fue judicializada por estos hechos.

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