Madre de Mía Cataleya fue llamada a juicio por la muerte de su hija de seis meses en Tolima

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a una mujer de 22 años, señalada de presuntamente incumplir el deber de cuidado y protección que tenía respecto de su hija de seis meses, Mía Cataleya, quien falleció el pasado 27 de mayo en un centro asistencial de Ibagué, Tolima.

De acuerdo con la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la madre no la habría llevado oportunamente a un servicio de salud y que solo acudió a un hospital de El Espinal el 26 de mayo, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor.

Para ese momento, según la investigación, la niña presentaba un cuadro clínico de gravedad, que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones. Debido a la complejidad de su estado de salud, fue remitida a un centro asistencial de mayor nivel en Ibagué.

La menor falleció al día siguiente de su traslado. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico.



La Fiscalía sostiene que el deterioro progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituyen elementos que permitirían atribuir a la madre un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección respecto de su hija.

Madre de Mía Cataleya fue llamada a juicio por la muerte de su hija. Foto cortesía.

Con base en estos elementos, el ente acusador presentó acusación formal y la mujer deberá comparecer a juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado, en la modalidad de comisión por omisión y bajo la figura de dolo eventual.

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La procesada permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, cuando fue judicializada por estos hechos.