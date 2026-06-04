Caso Mía Cataleya: autoridades revelan cómo fueron las últimas horas de la bebé de seis meses

Una mujer de 22 años fue enviada a la cárcel mientras avanza la investigación por la muerte de su hija de seis meses de edad, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué. La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la menor presentó durante varios días síntomas que evidenciaban un progresivo deterioro de su estado de salud.

Entre las afectaciones registradas se encontraban congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Sin embargo, según el ente acusador, la niña no recibió atención médica oportuna pese a la gravedad de los síntomas.

La Fiscalía sostiene que la falta de asistencia médica derivó en una neumonía que comprometió el pulmón derecho de la bebé. La enfermedad avanzó hasta causar complicaciones que terminaron provocando su fallecimiento.



Madre de Mía Kathaleya. Policía.

Las labores investigativas fueron desarrolladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional. Según los elementos recopilados durante la indagación, la mujer habría incumplido el deber de cuidado y protección que tenía frente a su hija al no gestionar de manera adecuada la atención médica que requería.

La investigación señala que solo hasta el 26 de mayo la menor fue llevada a un centro asistencial de El Espinal. Debido a la complejidad de su condición clínica, los médicos dispusieron su remisión a una institución de mayor nivel en Ibagué para recibir tratamiento especializado.

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Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, la bebé falleció al día siguiente, el 27 de mayo, como consecuencia de las complicaciones derivadas de su estado de salud.

Con base en los hallazgos obtenidos durante la investigación, la Fiscalía presentó a la mujer ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, al considerar que tenía la obligación legal de proteger a la menor y actuar frente a los síntomas que presentaba.

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial que busca establecer su responsabilidad en la muerte de la niña.