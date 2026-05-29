Caso Mía Khataleya: “La justicia no se puede tomar por las propias manos”, gobernadora del Tolima

La muerte de Mía Khataleya Ramírez López, una bebé de apenas seis meses, no solo ha estremecido al Tolima, sino que ha desatado una ola de indignación que mantiene al municipio de El Espinal al borde del descontrol social.

Lo que comenzó como un caso de presunta violencia sexual y tortura contra la menor hoy se ha transformado en un escenario de alta tensión, con hechos que evidencian el riesgo de justicia por mano propia. En las últimas horas, el padre biológico de la niña fue atacado a piedra por un grupo de ciudadanos y estuvo a punto de ser linchado.

Frente a esta situación, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, confirmó que la persona fue retirada del lugar por las autoridades para proteger su vida. “El papá biológico de Mía Khataleya se encontraba cerca de una universidad cuando es agredido por un grupo de personas. Las autoridades intervinieron de inmediato para evitar una situación mayor”, explicó el mandatario.

“No hagamos justicia por mano propia. La muerte de Mía nos duele, pero la Policía y la Fiscalía ya están actuando y pronto habrá resultados”, añadió.



El mandatario también desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas capturas, insistiendo en que, hasta el momento, no hay personas detenidas por este caso.

La tensión no se limita a este hecho. Durante manifestaciones de rechazo, incluso ciudadanos que exigían justicia terminaron enfrentándose entre sí, reflejando el nivel de conmoción y rabia colectiva que ha generado este crimen.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, también se pronunció tras conocer los hechos de violencia contra el padre de la menor, haciendo un llamado urgente a la calma. “La justicia no se puede tomar por las propias manos. Hay que esperar que la justicia dé su dictamen final”, afirmó.

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“Lo que pedimos es que las investigaciones se hagan con la mayor brevedad posible y que todo el peso de la ley recaiga sobre los culpables. Un angelito de seis meses no merecía lo que le hicieron”, agregó.

En medio del ambiente de incertidumbre, otro nombre comenzó a circular en redes sociales: el de Eduardo Méndez, excompañero sentimental de la madre de la menor, quien fue señalado sin pruebas por algunos usuarios.

Ante el riesgo, el hombre decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades para aclarar su situación. “Me encuentro en la SIJIN aclarando esto. No estoy implicado en nada. Tuve una relación con la mamá hace tiempo, pero no tengo nada que ver con este caso. Gracias a Dios, la mamá de la niña ya habló, saben qué fue lo que pasó realmente y quiénes fueron las personas que realmente están implicadas”, declaró.

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Las autoridades han reiterado que gran parte de la información difundida en redes sociales corresponde a especulaciones que podrían poner en riesgo a personas inocentes, y confirmaron que la investigación avanza para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Mientras tanto, el caso de Mía Khataleya sigue dejando una profunda herida en la sociedad. No solo por la brutalidad de lo ocurrido, sino por la reacción colectiva que evidencia la desconfianza en las instituciones y el peligro de que la indignación derive en más violencia.