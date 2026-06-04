A prisión madre de Mía Kathaleya, la bebé que murió por presunta falta de atención médica en Tolima

Un nuevo caso que pone en evidencia la vulnerabilidad de la niñez en Colombia tiene en el centro de la investigación a una mujer de 22 años, señalada de no haber brindado atención médica oportuna a su hija de seis meses, quien murió tras presentar un cuadro respiratorio grave.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la mujer, luego de que la Fiscalía General de la Nación expusiera los elementos materiales probatorios que la vinculan con la muerte de la menor, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué.

De acuerdo con el ente acusador, la bebé identificada como Mía Kathaleya Ramírez López, presentó durante varios días síntomas como congestión nasal, tos, fiebre alta e, incluso, episodios de convulsión. Sin embargo, pese al progresivo deterioro de su estado de salud, no habría recibido atención médica a tiempo.

La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, estableció que la menor desarrolló una neumonía que comprometió su pulmón derecho, condición que finalmente le causó la muerte.



Las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, permitieron evidenciar que la mujer habría incumplido su deber de cuidado y protección.

Según la reconstrucción de los hechos, solo hasta el 26 de mayo la niña fue llevada a un centro asistencial en El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Pese a los esfuerzos médicos, falleció al día siguiente.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a la mujer el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, figura jurídica que se aplica cuando una persona, teniendo el deber de actuar, decide no hacerlo pese a prever las posibles consecuencias. La procesada no aceptó los cargos.

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El caso ha generado conmoción en el Tolima y reabre el debate sobre la responsabilidad en el cuidado de menores y la atención oportuna en salud, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Mientras avanza el proceso judicial, la mujer permanecerá privada de la libertad en un centro carcelario.