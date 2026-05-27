Bebé de 6 meses lucha por su vida tras ingresar con signos de presunta tortura y abuso en El Espinal

Un caso que ha generado indignación nacional sacude al departamento del Tolima. Una bebé de apenas seis meses de edad permanece en estado crítico tras ser ingresada de urgencia al Hospital San Rafael de El Espinal, con evidentes signos de violencia física y un presunto abuso sexual.

El dramático episodio se conoció hacia las 5:30 de la tarde del martes 26 de mayo, cuando la menor fue llevada al centro asistencial. La gravedad de sus lesiones obligó al personal médico a activar de inmediato el protocolo de Código Blanco , destinado a la atención de víctimas de violencia sexual.

El primer reporte clínico fue contundente, la menor presentaba traumas en extremidades superiores e inferiores, fracturas que sugieren agresiones externas y señales compatibles con un presunto abuso sexual.

“Llega en un estado lamentable”, confirmó la secretaria de Salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo Hernández , quien aseguró que todo el equipo médico y psicosocial fue desplegado para atender el caso.



Horas después, la niña fue trasladada a una institución de mayor complejidad, donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica. Su pronóstico es reservado.

Investigación en curso y primeras hipótesis

Las autoridades activaron de inmediato todos los protocolos judiciales. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, adelanta labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis técnicos para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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De acuerdo con información preliminar, la madre de la menor una joven de aproximadamente 25 años fue quien la llevó al hospital. Actualmente se encuentra bajo custodia de la SIJIN mientras avanza el proceso investigativo. Según versiones oficiales, habría llegado en condiciones que están siendo evaluadas, presuntamente bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

El alcalde de El Espinal, Wilson Montaña , aseguró en conversación con Blu Radio, que una de las principales hipótesis apunta a un posible acceso carnal violento, aunque será Medicina Legal quien determine con precisión las causas de las lesiones, aclarando que se maneja otra investigación.

En medio de la gravedad del caso, el mandatario también cuestionó la ausencia de un defensor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante las primeras horas de atención, señalando demoras en la activación institucional completa.

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Rechazo y llamado nacional

El caso ha provocado un rechazo unánime desde distintos sectores. La Gobernación del Tolima, en cabeza de la mandataria Adriana Magali Matiz Vargas expresó su repudio absoluto frente a los hechos y reiteró que se activaron todas las rutas de protección para garantizar los derechos de la menor.

La Policía, por su parte, reiteró su compromiso de esclarecer el caso con celeridad y llevar ante la justicia a los responsables. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información a través de la línea 123, bajo absoluta reserva.

Mientras tanto, el país sigue con atención la evolución de la bebé, cuya vida pende de un hilo. El caso no solo ha estremecido a Tolima, sino que reabre el debate sobre la protección efectiva de la niñez y la respuesta institucional ante hechos de violencia extrema contra menores.

“A los niños se les respeta, se les cuida y se les protege”, reiteraron las autoridades, en medio de una investigación que avanza contrarreloj y que hoy concentra la indignación de toda Colombia.