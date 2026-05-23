Más de 600 policías conforman dispositivo de seguridad para el partido Atlético Nacional vs. Tolima

Este 23 de mayo, Atlético Nacional y Deportes Tolima disputarán un decisivo encuentro para definir a uno de los finalistas de la Liga BetPlay 2026. La serie favorece parcialmente al cuadro verdolaga, que llega con ventaja de 1-0 y buscará sellar su clasificación como local.

Por ahora, los verdolagas deberán asegurar su paso a la final en una serie que no será sencilla, pues Deportes Tolima llegará a Medellín con el objetivo de dañar los planes del conjunto paisa este sábado, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot.

Ante la expectativa que genera este compromiso deportivo y otros eventos programados en el área metropolitana, las autoridades de Medellín anunciaron un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad de residentes y visitantes.

Refuerzan seguridad para el partido

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, informó que más de 650 policías estarán desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, apoyados por capacidades logísticas como motocicletas, bicicletas y vehículos oficiales para reforzar las labores de vigilancia y control.



Además, destacó el uso de herramientas tecnológicas de monitoreo, el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y el apoyo aéreo mediante helicópteros como parte de la estrategia integral de seguridad.

“Es muy importante este apoyo tecnológico para garantizar la seguridad de los ciudadanos que van a estar en los diferentes eventos en el área metropolitana, especialmente en la ciudad de Medellín”, señaló el oficial.

