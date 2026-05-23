Nacional vs. Tolima EN VIVO: online y gratis la semifinal de la Liga BetPlay

El duelo entre Atlético Nacional y Deportes Tolima definirá este sábado a uno de los finalistas de la Liga BetPlay. El compromiso de vuelta de las semifinales se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde los verdolagas buscarán hacer valer la ventaja conseguida en Ibagué y sellar su clasificación ante su hinchada.



EN VIVO: Nacional vs. Tolima

Desde las 6:00 de la tarde, el equipo deportivo de Blu Radio le trae las emociones, novedades y estadísticas de estos 90 minutos restantes que definirán el primer finalista de la liga del primer semestre. Este duelo lo podrá seguir gratis a través de YouTube y las plataformas digitales como Ditu.

Así llegan verdolagas y pijaos

Atlético Nacional llega con tranquilidad tras imponerse 0-1 en el compromiso de ida. El equipo dirigido por Diego Arias supo resistir la presión en territorio tolimense y ahora intentará mantener la diferencia o ampliarla para instalarse en la gran final del campeonato colombiano.

El conjunto antioqueño, sin embargo, tendrá algunas ausencias sensibles para este compromiso. El lateral argentino Milton Casco quedó descartado para lo que resta de la temporada por lesión, mientras que el defensor Simón García tampoco estaría disponible debido a problemas de salud. Ante ese panorama, Samuel Velásquez y César Haydar aparecen como las principales alternativas en la zona defensiva.

A pesar de las bajas, Nacional cuenta con una nómina de peso encabezada por el arquero David Ospina, una de las grandes figuras del partido de ida. También destacan nombres como Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y el delantero Alfredo Morelos, referentes ofensivos que buscarán darle tranquilidad al equipo en Medellín.



Del otro lado, Deportes Tolima atraviesa un momento complicado tanto en el torneo local como en el plano internacional. Además de la derrota sufrida ante Nacional en la semifinal de ida, el cuadro de Ibagué viene de caer goleado 3-0 frente a Coquimbo Unido, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

El técnico Lucas González espera que sus dirigidos reaccionen en uno de los partidos más importantes de la temporada. Para ello confiará en hombres clave como el portero brasileño Neto Volpi, el creativo Juan Pablo “Tatay” Torres y el mediocampista Sebastián Guzmán, quienes intentarán liderar la remontada en el Atanasio Girardot.

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Posibles alineaciones