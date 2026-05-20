No sería Atlético Nacional, Franco Armani tendría otro destino en Colombia

Franco Armani se prepara para ponerle punto final a su historia en River Plate tras 8 años, tiempo que le permitió entrar al radar de la selección de Argentina y ser parte de la lista que ganó la Copa Mundial de la FIFA en 2022, además de consolidarse como uno de los mejores porteros sudamericanos de toda la historia.

"Se va en junio. Él entiende que no va a atajar, sino es junio es en diciembre. Porque ya está, se va a Colombia y no se va a retirar. Es a veces es mezcla de información y sensaciones (…) Armani quiere atajar, por eso, en la mesa está en la posibilidad de irse a Atlético Nacional, él quiere terminar su carrera allá", indicaron hace poco desde Argentina sobre el futuro del golero; sin embargo, se conoció una nueva opción que el representante podría analizar.

Si bien en 2018 el portero le prometió a René Higuita y los hinchas verdolagas regresar para retirarse, en conversación con su representante, Niko Pretopulos, al periodista Alexis Rodríguez le confesó que el contrato termina en 2026 y podría salir en junio, que, entre sus opciones, no descartaría llegar a Millonarios si recibe una oferta formal del cuadro embajador.

"Le pregunte a Nikos Petropulos, Representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero 🇦🇷 juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en Dic/2026 PERO se podría arreglar su salida en Junio", reveló el periodista.



No sería la primera vez que el cuadro embajador podría perfilar su interés en un ídolo de la portería verdolaga. Hace dos años (2024) se conoció el contacto que hubo con David Ospina, en donde este les respondió que no estaba interesado y que agradecía el interés, meses después fue confirmado por Atlético Nacional en donde ha estado hasta la fecha.