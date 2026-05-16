Tolima vs. Nacional EN VIVO: siga online y gratis HOY la Liga BetPlay

Empieza la recta final en la Liga BetPlay 2026 con el inicio de las semifinales de los 'playoff' en Ibagué, pues Deportes Tolima y Atlético Nacional se enfrentan por la idea de esta fase del torneo en lo que, según muchos, podría ser uno de los mejores partidos del semestre.

No hay ningún favorito para este duelo, ya que tanto los dirigidos por Lucas González, como los hombres de Diego Arias, llegan en un gran nivel y será el que sepa aprovechar los errores del rival el que posiblemente se lleve este resultado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



Tolima vs. Nacional HOY: online la semifinal de la Liga BetPlay

A partir de las 5:30 de la tarde, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones de este duelo totalmente gratis, EN VIVO y online a través de la señal de 89.9 FM y el canal de YouTube de la emisora. Todo un equipo de expertos analizará cada jugada de este apasionante choque de la Liga BetPlay.

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Tolima?

El duelo de ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2026 se encuentra programado para este sábado, 16 de mayo, a partir de las 6:00 de la tarde. El partido, como se ha mencionado anteriormente, se llevará a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



Posibles alineaciones Nacional vs. Tolima