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Blu Radio  / Judicial  / Víctimas solicitan a la JEP acelerar citación a Sandra Ramírez por macrocaso de violencia sexual

Víctimas solicitan a la JEP acelerar citación a Sandra Ramírez por macrocaso de violencia sexual

La petición se da a causa de la situación de riesgo que enfrenta Deysi Guanaro Guavita, quien, ha sido objeto de amenazas y presiones que podrían afectar su seguridad y el desarrollo del proceso judicial.

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