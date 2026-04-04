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Violencia en lugar de peregrinación en Piedecuesta; menor herido en el Cerro de la Cantera

El hecho ocurrió durante el Viernes Santo y generó pánico entre los feligreses que subían al cerro. La riña, al parecer por el robo de una gorra, alteró la tranquilidad de la jornada religiosa.

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