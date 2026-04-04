Violencia en lugar de peregrinación en Piedecuesta; menor herido en el Cerro de la Cantera

Lo que debía ser una jornada de fe y recogimiento durante la Semana Santa terminó en momentos de angustia en el Cerro de la Cantera, donde un menor de edad resultó herido en medio de una riña cuando cientos de feligreses realizaban el tradicional viacrucis.

El hecho se registró en la vía principal de ascenso al cerro, un punto altamente concurrido en esta temporada, según versiones de testigos, el altercado se habría originado por el presunto robo de una gorra, lo que desató una discusión que rápidamente escaló hasta una agresión con arma blanca.

En medio del enfrentamiento, el adolescente fue atacado y sufrió tres heridas en las piernas, dos en el muslo izquierdo y una en el derecho, de inmediato, organismos de socorro que se encontraban en la zona prestaron atención al joven y lo trasladaron a un centro asistencial.

De acuerdo con el reporte médico, las lesiones no comprometen su vida. El menor fue atendido, suturado y posteriormente dado de alta.



Sin embargo, el episodio generó pánico entre los asistentes, muchos de ellos familias con niños y adultos mayores, quienes participaban de las actividades religiosas propias de la Semana Santa. Varios ciudadanos manifestaron su preocupación por la falta de control en este tipo de espacios que, tradicionalmente, han sido considerados seguros.

La situación reabre el debate sobre la seguridad en sitios turísticos y de peregrinación, especialmente en fechas de alta afluencia, donde la presencia institucional resulta clave para prevenir hechos de violencia.

Habitantes de Piedecuesta hicieron un llamado a las autoridades para reforzar los operativos y garantizar la tranquilidad de quienes acuden a este emblemático lugar, en medio de una de las celebraciones religiosas más importantes del año.