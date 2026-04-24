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“No es admisible que la guerra siga arrebatándoles sueños”: Gobierno sobre afectaciones a la niñez

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento alertó que en regiones como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, la Sierra Nevada y el Catatumbo se están registrando hechos como vinculación de menores, amenazas colectivas y afectaciones a instituciones educativas.

Reclutamiento de menores en colombia.
Reclutamiento de menores en colombia.
Foto: Procuraduría.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) rechazó los recientes hechos de violencia que están afectando a menores en distintas zonas del país.

Según la entidad, las situaciones registradas en municipios como Policarpa y Olaya Herrera, en Nariño; Páez y Argelia, en Cauca; Jamundí, en Valle del Cauca; así como en la Sierra Nevada y el Catatumbo, incluyen reclutamiento de menores, amenazas colectivas, presencia de minas antipersonal y ataques a instituciones educativas.

La Comisión advirtió que estos hechos constituyen “violaciones graves a los derechos de la niñez y la adolescencia” y también infracciones al Derecho Internacional Humanitario, especialmente por el uso de escuelas y otros espacios educativos en el marco del conflicto.

Reclutamiento de menores de edad.jpg
Reclutamiento de menores de edad.
AFP

Resulta profundamente repudiable que persista el desprecio por la vida, la integridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y que se sigan vulnerando los entornos que deben garantizar su educación y su desarrollo en paz, especialmente los establecimientos educativos, reconocidos como bienes civiles protegidos”.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales y a estructuras criminales, incluidos aquellos que participan en diálogos con el Gobierno, para que cesen de inmediato estas acciones, renuncien al reclutamiento y avancen en la desvinculación de menores de sus filas.

Por su parte, el Gobierno nacional aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y protección en los territorios, mediante la activación de rutas institucionales para garantizar los derechos de la niñez.

Finalmente, la Comisión expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y comunidades, y reiteró que “no es admisible que la guerra siga arrebatándoles sus sueños” ni afectando los espacios donde deberían crecer en paz.

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“La protección de las niñas, niños y adolescentes es una obligación inaplazable. No permitiremos que la violencia siga marcando su presente ni condicionando su futuro”.

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