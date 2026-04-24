“No es admisible que la guerra siga arrebatándoles sueños”: Gobierno sobre afectaciones a la niñez

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) rechazó los recientes hechos de violencia que están afectando a menores en distintas zonas del país.

Según la entidad, las situaciones registradas en municipios como Policarpa y Olaya Herrera, en Nariño; Páez y Argelia, en Cauca; Jamundí, en Valle del Cauca; así como en la Sierra Nevada y el Catatumbo, incluyen reclutamiento de menores, amenazas colectivas, presencia de minas antipersonal y ataques a instituciones educativas.

La Comisión advirtió que estos hechos constituyen “violaciones graves a los derechos de la niñez y la adolescencia” y también infracciones al Derecho Internacional Humanitario, especialmente por el uso de escuelas y otros espacios educativos en el marco del conflicto.

Reclutamiento de menores de edad. AFP

“Resulta profundamente repudiable que persista el desprecio por la vida, la integridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y que se sigan vulnerando los entornos que deben garantizar su educación y su desarrollo en paz, especialmente los establecimientos educativos, reconocidos como bienes civiles protegidos”.



En ese sentido, hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales y a estructuras criminales, incluidos aquellos que participan en diálogos con el Gobierno, para que cesen de inmediato estas acciones, renuncien al reclutamiento y avancen en la desvinculación de menores de sus filas.

Por su parte, el Gobierno nacional aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y protección en los territorios, mediante la activación de rutas institucionales para garantizar los derechos de la niñez.

Finalmente, la Comisión expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y comunidades, y reiteró que “no es admisible que la guerra siga arrebatándoles sus sueños” ni afectando los espacios donde deberían crecer en paz.

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“La protección de las niñas, niños y adolescentes es una obligación inaplazable. No permitiremos que la violencia siga marcando su presente ni condicionando su futuro”.