Capturan a la mamá de Mía Kathaleya: Fiscalía la acusa de homicidio agravado por omisión

El caso que estremeció al país por la muerte de la bebé Mía Kathaleya Ramírez López, de tan solo seis meses, da un nuevo giro judicial. En las últimas horas, fue capturada su madre en el municipio de El Espinal (Tolima), señalada por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente haber incurrido en una omisión determinante en los hechos que rodearon el fallecimiento de la menor.

La detención fue ejecutada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro del proceso penal que avanza contra la mujer.

De acuerdo con el ente acusador, la progenitora habría incumplido sus deberes de cuidado, protección y custodia, una conducta que, según la línea investigativa, estaría directamente relacionada con la muerte de la menor. Por ello, deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

Un caso que conmocionó a Colombia

La tragedia salió a la luz el pasado 27 de mayo, cuando la bebé fue ingresada de urgencia a un centro asistencial en Ibagué en estado crítico. El personal médico evidenció signos alarmantes de presunta agresión, lo que activó de inmediato el protocolo de Código Blanco, reservado para posibles víctimas de violencia.



Horas después, la menor falleció, desatando una ola de indignación en El Espinal, Tolima, y el resto del país. Las imágenes del caso, los reportes clínicos y las primeras versiones encendieron las alarmas de las autoridades, que exigieron celeridad en la investigación para evitar la impunidad.

El caso generó, además, momentos de alta tensión en la comunidad, donde el rechazo ciudadano escaló rápidamente ante la gravedad de los hechos conocidos.

Lo que sigue en el proceso

Con la captura de la madre, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades en un caso que ha sido catalogado como uno de los más sensibles de la región en los últimos meses.

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En las próximas horas, la mujer será presentada ante un juez, quien definirá la legalidad de la captura y las medidas judiciales que se impondrán mientras continúa el proceso.

Entretanto, el país sigue a la expectativa de las decisiones judiciales que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar justicia por la muerte de Mía Kathaleya.