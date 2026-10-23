Consejo Superior de Política Criminal dio aval al proyecto de ley de acogimiento

Con una votación de 14 contra 1, el Consejo Superior de Política Criminal concedió el aval al proyecto de ley de sometimiento y acogimiento de grupos armados criminales, la principal apuesta del Gobierno nacional para complementar su política de seguridad.

Cabe recordar que el proyecto desmonta la política de Paz Total, establecida por el Gobierno de Gustavo Petro, al no permitir ningún tipo de negociación de carácter político con los integrantes de estructuras criminales y solo plantea un marco jurídico de sometimiento a la ley y la justicia con beneficios penales sometidos al cumplimiento de compromisos como desminado, entrega de bienes y compromiso con las víctimas.

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Esta instancia en la que hacen parte el Ministerio de Justicia, de Educación, el DNP, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Justicia Penal Militar y hasta congresistas, dio su visto bueno a la iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso. El único voto negativo fue de la representante del Pacto Histórico en ese órgano consultivo.

Según fuentes consultadas por BLU Radio, los integrantes hicieron recomendaciones frente a la proporcionalidad de las penas y beneficios que otorga la iniciativa en su artículo 18 para que estén en concordancia con la Convención de Palermo y el Código Penal.



El proyecto pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara, que deberán aprobarlo antes del 4 de noviembre, ya que en esa fecha pierde vigencia la actual prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.