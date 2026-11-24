La Policía Nacional capturó a 13 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como 'Los del Gaitán', señalada de controlar la venta de drogas al menudeo en el municipio de Flandes, Tolima.

El operativo permitió afectar las finanzas de esta organización, que, según las investigaciones, obtenía cerca de 20 millones de pesos mensuales producto del microtráfico.

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Las capturas se realizaron mediante 10 diligencias de registro y allanamiento, adelantadas por unidades de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia de la Policía. Los procedimientos se concentraron en viviendas relacionadas con esta organización, que tendría su principal actividad ilegal en los barrios El Gaitán y Triana.

De acuerdo con las autoridades, la estructura se dedicaba a la comercialización de marihuana, bazuco y cocaína bajo la modalidad de menudeo, es decir, la distribución de pequeñas cantidades de droga directamente a los consumidores. La organización era presuntamente liderada por un hombre conocido con el alias de 'Lobo'.



Durante los operativos, las autoridades incautaron nueve millones de pesos en efectivo y 101 dólares, además de 15 gramos de cocaína y sus derivados. También encontraron 50 elementos utilizados para dosificar las sustancias, tres grameras, siete teléfonos celulares, una motocicleta y una trilladora.

Según el proceso investigativo, estos elementos estarían relacionados con las actividades de distribución y comercialización de estupefacientes. La Policía indicó que las capturas representan una afectación directa a las finanzas de la organización, cuya renta criminal mensual fue calculada en aproximadamente 20 millones de pesos.

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Los 13 detenidos deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, las autoridades señalaron que varios de ellos registran anotaciones judiciales como homicidio, lesiones personales, hurto, violencia intrafamiliar, fuga de presos y otros delitos.