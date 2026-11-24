Un carro bomba cargado con aproximadamente 80 kilos de explosivos detonó en el centro de Villavicencio a las 9:15 de la noche anterior, a pocos metros del edificio de la Gobernación del Meta. Tras la explosión en la Plaza Los Libertadores, la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, confirmó un saldo de 23 personas heridas, entre las cuales se encuentran cinco guardias de la empresa de seguridad de la Gobernación, dos funcionarios públicos y una niña de nueve años. A pesar de los considerables destrozos en infraestructuras y locales comerciales aledaños, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales.

El balance del atentado y la atención a los afectados

La mandataria departamental hizo presencia inmediata en el lugar de las instalaciones gubernamentales para evaluar los daños materiales y coordinar la atención médica de los afectados. "La prioridad son las víctimas y sus familias", aseveró la gobernadora Rafaela Cortés durante la entrevista, subrayando la gravedad del ataque intencional contra la población y las estructuras del Estado. Asimismo, la funcionaria enfatizó que "este atentado no es contra la gobernación, este atentado es contra los metenses, contra los colombianos, contra las instituciones".

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Al referirse al estado emocional y físico de la comunidad tras la fuerte detonación, la gobernadora resaltó el carácter resiliente de los habitantes del departamento para afrontar las adversidades. "Somos resilientes o somos llaneros y somos berracos y nos paramos y a pesar de las adversidades seguimos", afirmó Cortés, haciendo un llamado a mantener la templanza e institucionalidad frente a la acción violenta.

Hipótesis oficiales e indicios contra disidencias de 'Iván Mordisco'

Respecto a los autores del ataque perpetrado con el vehículo tipo Renault, las investigaciones preliminares de inteligencia militar apuntan a estructuras del grupo delincuencial al mando de 'Iván Mordisco', investigando simultáneamente la presunta participación de alias 'Antonio Medina'. De acuerdo con la gobernadora, esta acción terrorista obedecería a una retaliación por la presión constante y los recientes bombardeos y operativos de la fuerza pública en Mapiripán y el sur de Puerto Gaitán.



"Esto es un claro atentado contra todas las políticas de seguridad", sostuvo Cortés, agregando que estos grupos irregulares "vienen sufriendo hace algunas semanas la presión de nuestra fuerza pública". La gobernadora conectó este evento con el atentado registrado días atrás en el peaje de Pipiral, señalando que los delincuentes buscan intimidar a las autoridades locales y nacionales. "El departamento del Meta es el muro que contiene, por supuesto, a estos grupos que están en algunos departamentos al sur del Meta delinquiendo", puntualizó.

Ataque Villavicencio Foto: AFP

Recompensa, colaboración ciudadana y refuerzo de seguridad

Como respuesta inmediata, el gobierno departamental anunció una recompensa de 150 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los responsables materiales e intelectuales del atentado. Al ser el Meta el cuarto departamento más extenso de Colombia, Cortés hizo un llamado vehemente a la ciudadanía para apoyar a la fuerza pública con denuncias oportunas.

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"Necesitamos la colaboración de la ciudadanía porque hacer terrorismo es fácil, porque montar un carro y sacar unos explosivos no es tan difícil", advirtió la mandataria. Al ser interrogada sobre posibles fallas de inteligencia, la gobernadora rechazó señalar a la fuerza pública y pidió respaldar institucionalmente a las fuerzas armadas. De igual manera, confirmó que sí habrá un refuerzo de seguridad inmediato en Villavicencio para garantizar la tranquilidad ciudadana.

Consejo de seguridad extraordinario con el presidente De La Espriella

Para coordinar la respuesta estatal y evaluar la situación de orden público a nivel nacional, se programó un Consejo de Seguridad a las 8:00 de la mañana en Villavicencio con la presencia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. La gobernadora indicó que desde el momento de la explosión sostuvo comunicación con la Presidencia y el Ministerio de Defensa.

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Cortés reafirmó la importancia de mantener la ofensiva y consolidar la política de seguridad gubernamental: "Esa es la respuesta a la política que está ejerciendo nuestro presidente Abelardo de la Espriella a nivel nacional, que es recuperar el tema de seguridad y por supuesto generarle a nuestra ciudadanía y a los metenses seguridad, tranquilidad y que baje, por supuesto, la extorsión".

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