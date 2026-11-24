Villavicencio amaneció este martes conmocionada tras el atentado con carro bomba contra la sede de la Gobernación del Meta, que dejó 23 personas heridas, entre ellas una niña de apenas 9 años. El ataque se registró en la noche del lunes 23 de noviembre en el centro de Villavicencio, hacia las 9:30 p. m., en una zona céntrica donde se ubican el parque principal y buena parte del comercio de la capital llanera.

La cifra de heridos aumentó durante la madrugada. Según el reporte de Blu Radio desde el lugar, algunos de los lesionados permanecen en estado reservado y al menos dos estaban en cirugía en las primeras horas de la mañana. Las clínicas y hospitales de la ciudad se declararon en alistamiento de primer grado para atender la emergencia.

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Dónde están los heridos

Los 23 heridos fueron distribuidos en varios centros médicos de Villavicencio:

Hospital Departamental de Villavicencio: 9 personas

Clínica Primavera: 5

Clínica de Traumas: 3

Centro de Salud La Esperanza: 3

Clínica Barzal: 2

Clínica Servimédicos: 1

La mayoría presenta heridas por esquirlas y por la onda expansiva.



Daños en el centro de la ciudad

La explosión prácticamente destruyó la sede de la Gobernación del Meta y afectó la catedral, vecina del edificio, así como decenas de locales comerciales y viviendas. Se calcula que hay daños hasta en 500 metros a la redonda, y parte del sector permanece sin servicio de energía eléctrica.

"Pudo haber sido peor, porque es el corazón de Villavicencio", relató el periodista Carlos Andrés Pérez, quien estuvo toda la noche en el lugar acompañando a los afectados.

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Las autoridades revisan cámaras de seguridad y trabajan para identificar el vehículo que fue detonado frente a la Gobernación. Todo apunta a que el atentado habría sido orquestado por las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.

Reacciones al atentado

El presidente Abelardo de la Espriella calificó el ataque como "miserable y cobarde", aseguró que los responsables pagarán "por cada gota de sangre" y anunció que viajará hoy a Villavicencio.

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, ha estado al frente de la atención a los afectados, mientras que el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, pidió al Gobierno nacional respaldo para la fuerza pública con el fin de evitar nuevos ataques y atender a las víctimas.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, advirtió que no habrá diálogo ni concesiones con las estructuras que atentan contra la vida de los colombianos y anunció refuerzo militar en todo el departamento. La defensora del Pueblo, Iris Marín, se solidarizó con las víctimas y alertó que la violencia no se limita al Meta: también se registran hechos graves en Catatumbo, Cauca, Chocó, Guaviare y Nariño.

El atentado generó un rechazo unánime de partidos, sectores políticos, alcaldes y gobernadores de todo el país, que condenaron que la población civil quede en medio del conflicto.

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Segundo ataque en el Meta en pocos días

El carro bomba en la Gobernación eleva la tensión en el departamento, pues ocurre pocos días después de que disidencias de las FARC atentaran contra un peaje en la vía Bogotá–Villavicencio. Esa explosión, en el peaje Pipiral, ocurrió en la madrugada del domingo 15 de noviembre y no dejó heridos ni muertos.